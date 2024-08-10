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ВСУ заменили мобилизованных под Кременной женским подразделением

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили в район Кременной подразделение, состоящее из женщин. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Вместо мобилизованных теперь они находятся на первой линии и удерживают оборону», – уточнил собеседник агентства.

По его словам, эффективность этого подразделения на фронте крайне низкая.

11 апреля Верховная рада Украины приняла пакет законопроектов об ужесточении правил мобилизации. 16 апреля закон подписал президент Украины Владимир Зеленский. Основное содержание документа – ужесточение порядка проведения мобилизации, в том числе наказания за уклонение. Законопроект предусматривает передачу судам права принятия решений об арестах счетов и введения других имущественных ограничений для уклонистов.

Военное положение и мобилизация на Украине были введены после начала боевых действий в феврале 2022 г. С тех пор они неоднократно продлевались. 8 мая Верховная рада Украины продлила действие военного положения и мобилизации еще на три месяца.

7 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Зеленский устроил атаку на Курскую область, чтобы отвлечь внимание граждан от продления всеобщей мобилизации в стране.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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