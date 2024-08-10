ВСУ заменили мобилизованных под Кременной женским подразделением
Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили в район Кременной подразделение, состоящее из женщин. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Вместо мобилизованных теперь они находятся на первой линии и удерживают оборону», – уточнил собеседник агентства.
По его словам, эффективность этого подразделения на фронте крайне низкая.
11 апреля Верховная рада Украины приняла пакет законопроектов об ужесточении правил мобилизации. 16 апреля закон подписал президент Украины Владимир Зеленский. Основное содержание документа – ужесточение порядка проведения мобилизации, в том числе наказания за уклонение. Законопроект предусматривает передачу судам права принятия решений об арестах счетов и введения других имущественных ограничений для уклонистов.
Военное положение и мобилизация на Украине были введены после начала боевых действий в феврале 2022 г. С тех пор они неоднократно продлевались. 8 мая Верховная рада Украины продлила действие военного положения и мобилизации еще на три месяца.
7 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Зеленский устроил атаку на Курскую область, чтобы отвлечь внимание граждан от продления всеобщей мобилизации в стране.