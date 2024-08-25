Народный артист России Леонид Ремнев умер во время спектакля

Ремнев в 1972 г. окончил Горьковское (Нижегородское) театральное училище, затем – исторический факультет ННГУ им. Лобачевского. В нижегородском ТЮЗе артист работал с 1972 г., за время своей карьеры в театре он сыграл в около 100 ролей. Был номинантом национальной театральной премии «Золотая маска» за роль Ивана Коломийцева в спектакле «Последние», лауреатом «Пушкинской премии», премии Собольщикова-Самарина, а также многократным лауреатом премии Нижнего Новгорода. Ремнев получил звание народного артиста РФ в 2002 г.