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Народный артист России Леонид Ремнев умер во время спектакля

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Скончался народный артист России, актер Нижегородского театра юного зрителя Леонид Ремнев, сообщила пресс-служба регионального отделения Союза театральных деятелей (СТД).

Актер скончался 24 августа на 79-м году жизни, рассказали в театре. Как уточнил позднее главный режиссер ТЮЗа Алексей Логачев, Ремнев почувствовал себя плохо во время спектакля «Васса». По его словам, прибывшие в ТЮЗ врачи скорой помощи не успели спасти артиста.

Ремнев в 1972 г. окончил Горьковское (Нижегородское) театральное училище, затем – исторический факультет ННГУ им. Лобачевского. В нижегородском ТЮЗе артист работал с 1972 г., за время своей карьеры в театре он сыграл в около 100 ролей. Был номинантом национальной театральной премии «Золотая маска» за роль Ивана Коломийцева в спектакле «Последние», лауреатом «Пушкинской премии», премии Собольщикова-Самарина, а также многократным лауреатом премии Нижнего Новгорода. Ремнев получил звание народного артиста РФ в 2002 г.

18 августа стало известно о смерти актера дубляжа, театра и кино Бориса Быстрова.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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