Медведев предупредил о последствиях отсутствия миграционной политики
Игнорирование вопросов миграционной политики может привести к тому, что страна «просто треснет», заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, приведя в пример западные страны.
«Миграционная политика – это очень сложная и тонкая вещь. Вот просто сказать о том, что они там [на Западе] все провалили, а мы молодцы, мы с вами не можем, у нас в этой сфере тоже очень много проблем», – сказал он на встрече с участниками спецоперации – кандидатами от «Единой России» на выборах (цитата по ТАСС).
По его словам, примеры западных стран «в полной мере показали, что вообще может произойти со страной, если этим [миграционной политикой] не заниматься в угоду каким-то либеральным ценностям, страна может просто треснуть».
Медведев указал, что простого решения миграционного вопроса быть не может, но пояснил, что все приезжающие в Россию «должны жить по нашим правилам».
«Они должны чувствовать себя частью страны. Если они приехали к нам, то они должны понимать нашу историю, они должны владеть языком, как, собственно, и в других странах. Они должны правильно себя вести, они не должны навязывать нам никакие порядки», – добавил он.
В июне президент России Владимир Путин заявил, что в стране не выстроена должным образом миграционная политика, и делать вид, что проблемы с приезжими в стране нет, – нельзя. Президент заявил, что стране нужны мигранты с определенной квалификацией, знанием языка и российских традиций, поскольку при почти нулевой безработице наблюдается нехватка рабочих рук.
27 июня председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что миграционной политики в России как таковой нет. По его словам, сейчас вся миграционная политика «сводится к одному простому вопросу: завозите сколько сможете», а «сможете вы, исходя из ваших финансовых, извините, коррупционных возможностей».