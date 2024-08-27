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Медведев предупредил о последствиях отсутствия миграционной политики

Ведомости

Игнорирование вопросов миграционной политики может привести к тому, что страна «просто треснет», заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, приведя в пример западные страны.

«Миграционная политика – это очень сложная и тонкая вещь. Вот просто сказать о том, что они там [на Западе] все провалили, а мы молодцы, мы с вами не можем, у нас в этой сфере тоже очень много проблем», – сказал он на встрече с участниками спецоперации – кандидатами от «Единой России» на выборах (цитата по ТАСС).

По его словам, примеры западных стран «в полной мере показали, что вообще может произойти со страной, если этим [миграционной политикой] не заниматься в угоду каким-то либеральным ценностям, страна может просто треснуть».

Медведев указал, что простого решения миграционного вопроса быть не может, но пояснил, что все приезжающие в Россию «должны жить по нашим правилам».

«Они должны чувствовать себя частью страны. Если они приехали к нам, то они должны понимать нашу историю, они должны владеть языком, как, собственно, и в других странах. Они должны правильно себя вести, они не должны навязывать нам никакие порядки», – добавил он.

В июне президент России Владимир Путин заявил, что в стране не выстроена должным образом миграционная политика, и делать вид, что проблемы с приезжими в стране нет, – нельзя. Президент заявил, что стране нужны мигранты с определенной квалификацией, знанием языка и российских традиций, поскольку при почти нулевой безработице наблюдается нехватка рабочих рук.

27 июня председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что миграционной политики в России как таковой нет. По его словам, сейчас вся миграционная политика «сводится к одному простому вопросу: завозите сколько сможете», а «сможете вы, исходя из ваших финансовых, извините, коррупционных возможностей».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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