Медведев предупредил о последствиях отсутствия миграционной политики

«Миграционная политика – это очень сложная и тонкая вещь. Вот просто сказать о том, что они там [на Западе] все провалили, а мы молодцы, мы с вами не можем, у нас в этой сфере тоже очень много проблем», – сказал он на встрече с участниками спецоперации – кандидатами от «Единой России» на выборах (цитата по ТАСС).