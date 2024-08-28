Минюст внес фонд актера Джорджа Клуни в реестр нежелательных организаций
Минюст внес в перечень нежелательных организацию Clooney Foundation for Justice («Фонд Клуни за справедливость»), зарегистрированную в США, следует из обновленного списка ведомства.
Реестр нежелательных неправительственных организаций также пополнила ассоциация «Депутаты мирной России». Она зарегистрирована в Германии.
16 августа Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность «Депутатов мирной России». По данным ведомства, ассоциация распространяет ложные данные о работе органов госвласти России и занимается поддержкой экстремистских объединений.
19 августа Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность «Фонда Клуни за справедливость» на территории страны. По информации ведомства, организация дискредитирует Россию, а также поддерживает участников запрещенных экстремистских объединений и террористических организаций.
Президент России Владимир Путин подписал закон о нежелательных в РФ иностранных и международных организациях в 2015 г. Согласно документу, к ним относятся организации, которые представляют угрозу безопасности государству и основам конституционного строя. 8 августа этого года глава государства подписал другой закон, который разрешает признавать нежелательными иностранные организации с государственным участием.