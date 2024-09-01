МЧС усилило группировку по поиску пропавшего на Камчатке вертолета Ми-8
В поисках пропавшего на Камчатке вертолета Ми-8Т, который перестал выходить на связь 31 августа, задействованы 60 человек и 15 единиц техники. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.
Вертолет Ми-8Т авиакомпании «Витязь-Аэро» совершал перелет с площадки в районе вулкана Вачкажец на площадку Николаевка. В назначенное время вертолет не приземлился, экипаж не вышел на связь. По предварительным данным, на борту находятся 22 человека – 19 пассажиров и три члена экипажа.
В поисках была задействована группировка из 40 человек, позднее ее усилили до 60 специалистов и 15 единиц техники. Пропавший вертолет ищут семь пеших групп, в числе которых спасатели камчатского спасцентра МЧС России, поисково-спасательных отрядов МЧС, егери и волонтеры. По информации ведомства, сейчас обследуется район предполагаемого местонахождения вертолета. Авиация пока не может приступить к поискам из-за плохих погодных условий.
«Местность гористая, труднодоступная, с резкими перепадами высот. Поиски осложняются плохой видимостью, сильными осадками и ветром. В готовности по погодным условиям находится авиация МЧС и РСЧС со спасателями на борту. Наблюдается туман, сильный дождь», – сообщил замначальника ЦУКС ГУ МЧС России по Камчатскому краю Иван Лемихов.
В пресс-службе регионального МЧС также рассказали, что группа спасателей от Камчатского спасательного центра ведомства, которая вела поиски вертолета со стороны вулкана Вачкажец, продолжила свое движение после вынужденного ночлега в районе озера Тахколоч. Днем 31 августа вертолет также искал борт компании-владельца пропавшего судна.
В числе пассажиров пропавшего вертолета находится финансовый директор Российского футбольного союза (РФС) Арсений Замятин. Информацию об этом 31 августа подтвердили в организации. Замятин с женой находились в отпуске на Камчатке и должны были отправиться на экскурсию на вертолете на один из вулканов.
По факту утраты связи с воздушным судном Камчатский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК России возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).