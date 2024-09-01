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МЧС усилило группировку по поиску пропавшего на Камчатке вертолета Ми-8

Ведомости

В поисках пропавшего на Камчатке вертолета Ми-8Т, который перестал выходить на связь 31 августа, задействованы 60 человек и 15 единиц техники. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России. 

Вертолет Ми-8Т авиакомпании «Витязь-Аэро» совершал перелет с площадки в районе вулкана Вачкажец на площадку Николаевка. В назначенное время вертолет не приземлился, экипаж не вышел на связь. По предварительным данным, на борту находятся 22 человека – 19 пассажиров и три члена экипажа.

В поисках была задействована группировка из 40 человек, позднее ее усилили до 60 специалистов и 15 единиц техники. Пропавший вертолет ищут семь пеших групп, в числе которых спасатели камчатского спасцентра МЧС России, поисково-спасательных отрядов МЧС, егери и волонтеры. По информации ведомства, сейчас обследуется район предполагаемого местонахождения вертолета. Авиация пока не может приступить к поискам из-за плохих погодных условий.

«Местность гористая, труднодоступная, с резкими перепадами высот. Поиски осложняются плохой видимостью, сильными осадками и ветром. В готовности по погодным условиям находится авиация МЧС и РСЧС со спасателями на борту. Наблюдается туман, сильный дождь», – сообщил замначальника ЦУКС ГУ МЧС России по Камчатскому краю Иван Лемихов.

В пресс-службе регионального МЧС также рассказали, что группа спасателей от Камчатского спасательного центра ведомства, которая вела поиски вертолета со стороны вулкана Вачкажец, продолжила свое движение после вынужденного ночлега в районе озера Тахколоч. Днем 31 августа вертолет также искал борт компании-владельца пропавшего судна. 

В числе пассажиров пропавшего вертолета находится финансовый директор Российского футбольного союза (РФС) Арсений Замятин. Информацию об этом 31 августа подтвердили в организации. Замятин с женой находились в отпуске на Камчатке и должны были отправиться на экскурсию на вертолете на один из вулканов.

По факту утраты связи с воздушным судном Камчатский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК России возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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