МЧС усилило группировку по поиску пропавшего на Камчатке вертолета Ми-8

В поисках была задействована группировка из 40 человек, позднее ее усилили до 60 специалистов и 15 единиц техники. Пропавший вертолет ищут семь пеших групп, в числе которых спасатели камчатского спасцентра МЧС России, поисково-спасательных отрядов МЧС, егери и волонтеры. По информации ведомства, сейчас обследуется район предполагаемого местонахождения вертолета. Авиация пока не может приступить к поискам из-за плохих погодных условий.