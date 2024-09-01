Эстонский министр пообещала проверки соблюдения закона о языке в русских школах

Проверки будет осуществлять министерский отдел надзора вместе с языковым департаментом, чьи сотрудники начнут «реально посещать занятия», пояснила министр. Они будут следить за тем, действительно ли учителя первых и четвертых классов владеют эстонским и чем они занимаются на уроках. Мера коснется 70 школ, проверки проведут в примерно половине из них, добавила Каллас. При этом она подчеркнула, что ребенку нельзя отказывать в использовании родного языка, если он совсем не владеет эстонским.