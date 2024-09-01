Эстонский министр пообещала проверки соблюдения закона о языке в русских школах
Все первоклассники Эстонии будут обучаться на эстонском языке, на фоне реформ власти начнут проводить проверки в школах на предмет исполнения закона о переводе системы образования в стране на эстонский. Об этом изданию Postimees сообщила министр образования и науки республики Кристина Каллас.
В декабре 2022 г. эстонский парламент большинством голосов поддержал закон, устанавливающий порядок перевода всей системы образования в стране на эстонский язык. С 2024 по 2025 г. на эстонский язык перейдут детские сады и начальные классы школ, и до 2029-2030 гг. доля уроков на государственном языке должна будет достигнуть не менее 60%.
Каллас заявила, что встречает новый учебный год с приятным чувством, поскольку спустя 80 лет все первоклассники республики снова будут учиться на эстонском. Попыток саботажа в школах не наблюдается, отметила министр. По ее словам, переход в конкретном учреждении зависит от его директора. Подавляющее большинство руководителей переходных школ готовы «сделать все от себя зависящее, чтобы осуществить переход», подтвердила Каллас.
«Время покажет. Мы обязательно будем заниматься надзором, чтобы с этим переходом не получилось так же, как и с переводом гимназий на 60%-ное обучение на эстонском, когда на самом деле в классах за выполнением этого требования не следили», – сказала она.
Проверки будет осуществлять министерский отдел надзора вместе с языковым департаментом, чьи сотрудники начнут «реально посещать занятия», пояснила министр. Они будут следить за тем, действительно ли учителя первых и четвертых классов владеют эстонским и чем они занимаются на уроках. Мера коснется 70 школ, проверки проведут в примерно половине из них, добавила Каллас. При этом она подчеркнула, что ребенку нельзя отказывать в использовании родного языка, если он совсем не владеет эстонским.
Верховный суд Эстонии в июне постановил, что конституция республики не налагает на государство обязательство предоставлять базовое образование на любом другом языке, кроме эстонского. Такое решение инстанция приняла после поступления жалобы на перевод обучения в государственных школах республики на эстонский язык с 1 сентября 2024 г. Суд просили обязать государство обеспечить образование для русских детей на их родном языке. На фоне нововведений в Госдуме РФ призвали упростить учителям из Эстонии получение российского гражданства.