Басманный суд арестовал 1,5 км железной дороги украинского олигарха Ахметова
Басманный суд Москвы арестовал 1,5 км железной дороги украинского олигарха Рината Ахметова. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на судебные материалы, данные налоговой и базы открытых данных.
Всего было арестовано шесть железнодорожных путей общей протяженностью 1 км 335 м. Помимо этого, суд арестовал денежные средства в банках и машины, доли в нескольких компаниях, сооружение и десять зданий в Севастополе, шесть зданий в Симферополе, земельный участок в Белгороде площадью 75 301 кв. м., а также металлопрокатные листы и рулоны по 15 т. Арест наложен до 2 декабря.
Арест был наложен на имущество и активы компании «Метинвест Евразия», в том числе дочернего ООО «Белгородметаллоснаб» и учредителя – частной компании с ограниченной ответственностью «Метинвест Б.В.». По сообщению агентства, Ахметов является владельцем группы SCM Holdings Limited, в которую входит металлургический холдинг «Метинвест».
«Лица из числа руководителей и бенефициаров SCM Holdings Limited с расчетного счета ООО "Метинвест Евразия", зарегистрированного в Москве, перечисляли средства военнослужащим вооруженных сил Украины и иных украинских воинских формирований», – уточняется в материале.
В России в отношении Ахметова расследуется дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма) с сентября 2020 г. «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы дела в июле 2023 г. писал, что с апреля 2022 г. неустановленные лица из числа руководителей и бенефициаров компании SCM Holdings Limited (зарегистрирована на Британских Виргинских островах) спонсировали ВСУ. При этом единственным владельцем компании является сам Ахметов.
29 августа «Ведомости» писали, что Постоянная палата Третейского суда в Гааге (PCA) по требованию России отстранила американского профессора права Андреа Бьорклунд от рассмотрения иска Ахметова к Москве по поводу его якобы экспроприированных активов в ДНР и ЛНР.
Защита миллиардера выбрала Бьорклунд арбитром, но российская сторона заподозрила ученую в необъективности из-за ее публикации в соцсети LinkedIn, где она продвигала инициативу по сбору средств в пользу украинских юристов, которые присоединились к местным вооруженным силам после начала спецоперации. PCA поддержала позицию Москвы, посчитав, что публикация Бьорклунд создает видимость ее предвзятости и, как следствие, неспособности беспристрастно рассмотреть дело.