Басманный суд арестовал 1,5 км железной дороги украинского олигарха Ахметова

Всего было арестовано шесть железнодорожных путей общей протяженностью 1 км 335 м. Помимо этого, суд арестовал денежные средства в банках и машины, доли в нескольких компаниях, сооружение и десять зданий в Севастополе, шесть зданий в Симферополе, земельный участок в Белгороде площадью 75 301 кв. м., а также металлопрокатные листы и рулоны по 15 т. Арест наложен до 2 декабря.