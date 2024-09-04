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Гитарист Queen Брайан Мэй перенес инсульт

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Гитарист Queen Брайан Мэй перенес инсульт, в результате которого временно потерял контроль над левой рукой. Об этом пишет Sky News.

«Хорошая новость заключается в том, что я могу играть на гитаре после событий последних нескольких дней. Я говорю так, потому что это было под вопросом. <...> Должен сказать, это было немного страшно», – сообщил музыкант.

Мэй рассказал, что в больнице Фримли-Парк в Кемберли, графство Суррей, ему оказали «самый фантастический уход и внимание». Он заверил поклонников, что с ним все в порядке, но он «под домашним арестом», пока следует предписаниям врачей, которые рекомендовали ему не водить машину, не летать и не заниматься любой деятельностью, при которой частота сердечных сокращений слишком высока.

В 2020 г. звезда Queen заявил, что был «очень близок к смерти» после сердечного приступа и экстренной операции. Проблемы с сердцем обнаружились после того, как он получил травму, занимаясь садоводством.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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