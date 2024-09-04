Гитарист Queen Брайан Мэй перенес инсульт
Гитарист Queen Брайан Мэй перенес инсульт, в результате которого временно потерял контроль над левой рукой. Об этом пишет Sky News.
«Хорошая новость заключается в том, что я могу играть на гитаре после событий последних нескольких дней. Я говорю так, потому что это было под вопросом. <...> Должен сказать, это было немного страшно», – сообщил музыкант.
Мэй рассказал, что в больнице Фримли-Парк в Кемберли, графство Суррей, ему оказали «самый фантастический уход и внимание». Он заверил поклонников, что с ним все в порядке, но он «под домашним арестом», пока следует предписаниям врачей, которые рекомендовали ему не водить машину, не летать и не заниматься любой деятельностью, при которой частота сердечных сокращений слишком высока.
В 2020 г. звезда Queen заявил, что был «очень близок к смерти» после сердечного приступа и экстренной операции. Проблемы с сердцем обнаружились после того, как он получил травму, занимаясь садоводством.