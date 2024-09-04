Гитарист Queen Брайан Мэй перенес инсульт

Мэй рассказал, что в больнице Фримли-Парк в Кемберли, графство Суррей, ему оказали «самый фантастический уход и внимание». Он заверил поклонников, что с ним все в порядке, но он «под домашним арестом», пока следует предписаниям врачей, которые рекомендовали ему не водить машину, не летать и не заниматься любой деятельностью, при которой частота сердечных сокращений слишком высока.