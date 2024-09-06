Linkin Park объявила о возвращении на сцену
Рок-группа Linkin Park объявила о выходе нового студийного альбома впервые с момента кончины солиста группы Честера Беннингтона и предстоящем мировом турне. Об этом группа сообщила на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
«Спасибо, что подключились. Наш новый альбом From Zero выходит 15 ноября», – сказано в сообщении.
Место вокалиста заняла американская певица Эмили Армстронг, барабанщиком стал Колин Бриттейн.
20 июля 2017 г. Беннингтон покончил с собой в США в возрасте 41 года. Музыкант совершил самоубийство в частном доме в пригороде Лос-Анджелеса. У Беннингтона осталось шесть детей от двух жен, в последние годы он боролся с пристрастием к наркотикам и алкоголю.
Linkin Park была основана в 1996 г. В общей сложности группа продала более 100 млн экземпляров альбомов по всему миру. Группа несколько раз номинировалась на музыкальную премию Grammy и дважды удостаивалась награды. После смерти солиста коллектив принял решение прекратить концертную и музыкальную деятельность.