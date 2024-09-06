Linkin Park объявила о возвращении на сцену

20 июля 2017 г. Беннингтон покончил с собой в США в возрасте 41 года. Музыкант совершил самоубийство в частном доме в пригороде Лос-Анджелеса. У Беннингтона осталось шесть детей от двух жен, в последние годы он боролся с пристрастием к наркотикам и алкоголю.