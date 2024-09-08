Россияне на Паралимпийских играх завоевали 64 медали

XVII летние Паралимпийские игры стартовали 28 августа в столице Франции. На соревнованиях выступили 4400 спортсменов, из них 88 россиян. Международный паралимпийский комитет традиционно не награждает победителей денежными призами, но некоторые национальные федерации поощряют своих героев, писали «Ведомости. Спорт». Суммы выплат для олимпийцев и паралимпийцев, как правило, различаются, но некоторые страны все же платят поровну. Например, паралимпийцы из команды США получат сумму, эквивалентную олимпийским медалистам: $37 500 за золотую медаль, $22 500 за серебро и $15 000 за бронзу.