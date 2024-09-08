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Россияне на Паралимпийских играх завоевали 64 медали

Ведомости

Паралимпийская сборная России завершила выступление на Паралимпиаде-2024 в Париже, 40 спортсменов получили 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые медали, следует из данных Паралимпийского комитета РФ.

Всего в играх приняли участие 88 россиян. Как и белорусские спортсмены, они выступили под нейтральным флагом, их достижения в медальном зачете не учитывались. 8 сентября прошел финал в легкоатлетическом марафоне, где российские атлеты принимали участие. Денис Гаврилов финишировал четвертым. Это было последнее соревнование с участием российских спортсменов. В общем зачете Россия заняла восьмое место.

7 сентября стало известно, что Китай в шестой раз одержал победу на Паралимпиаде. Сборная КНР завоевала 196 медалей: 86 золотых, 65 серебряных, 45 бронзовых.

XVII летние Паралимпийские игры стартовали 28 августа в столице Франции. На соревнованиях выступили 4400 спортсменов, из них 88 россиян. Международный паралимпийский комитет традиционно не награждает победителей денежными призами, но некоторые национальные федерации поощряют своих героев, писали «Ведомости. Спорт». Суммы выплат для олимпийцев и паралимпийцев, как правило, различаются, но некоторые страны все же платят поровну. Например, паралимпийцы из команды США получат сумму, эквивалентную олимпийским медалистам: $37 500 за золотую медаль, $22 500 за серебро и $15 000 за бронзу.

Новости СМИ2
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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