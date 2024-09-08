Явка в СИЗО на выборах губернаторов составила 98%
На выборах губернаторов в 32 регионах проголосовало 98% подозреваемых и обвиняемых, находящихся под стражей в следственном изоляторе за пределами своего избирательного округа. Об этом сообщил «Ведомостям» заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Матвеенко.
«Можно сказать, что мы уже завершаем голосование для лиц, содержащихся под стражей», – уточнил Матвеенко.
Всего в ходе единого дня голосования (ЕДГ) 6 сентября в выборах губернаторов было заявлено участие 1486 лиц, которые находятся в местах содержания под стражей за пределами своего избирательного округа, уточнила член ЦИК Эльмира Хаймурзина. Возможность проголосовать была доступа для избирателей из Республики Алтай, Башкирии, Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Крыма, Марий Эла, Татарстана, Тувы, Хакасии, Забайкальского, Ставропольского и Хабаровского края, Астраханской, Брянской, Волгоградской, Вологодской, Кемеровской, Калининградской, Курганской, Липецкой, Московской, Мурманской, Оренбургской, Ростовской, Самарской, Сахалинской, Тульской и Челябинской области, а также Санкт-Петербурга и Москвы.
Из общего числа избирателей в Москве проголосовало 556, в Московской области свои голоса отдали 193 человека, в Санкт-Петербурге – 134 избирателя. Всего был организован 81 спецучасток.
18 июля ЦИК постановил, что находящиеся под стражей в следственном изоляторе лица за пределами своего избирательного округа, смогут 6 сентября проголосовать на выборах губернаторов. До сих пор такая возможность была применительна только к выборам федерального уровня: президентским и по партийным спискам в Госдуму.
В 2023 г. явка в московских СИЗО на выборах мэра достигла 100%, сообщал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии столицы Алексей Мельников. Он же говорил, что на президентских выборах в марте 2024 г. в столичных СИЗО голосовало 6736 человек (почти 100%). Всего по стране в голосовании приняло участие более 77 000 заключенных в СИЗО, а также около 40 000 лиц, подучетных исправительным центрам и уголовно-исполнительным инспекциям, писали «Ведомости».
С 6 по 8 сентября жители 83 российских регионов голосуют на выборах разного уровня. В 21 субъекте избирают губернаторов, в 13 – депутатов заксобраний, в трех – депутатов Госдумы. В 21 региональной столице проходят выборы муниципальных депутатов, а в Абакане и Анадыре – мэров. Всего в стране идет порядка 4000 кампаний по замещению более 35 000 депутатских мандатов и должностей.