Явка в СИЗО на выборах губернаторов составила 98%

В 2023 г. явка в московских СИЗО на выборах мэра достигла 100%, сообщал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии столицы Алексей Мельников. Он же говорил, что на президентских выборах в марте 2024 г. в столичных СИЗО голосовало 6736 человек (почти 100%). Всего по стране в голосовании приняло участие более 77 000 заключенных в СИЗО, а также около 40 000 лиц, подучетных исправительным центрам и уголовно-исполнительным инспекциям, писали «Ведомости».