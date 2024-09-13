Минюст добавил в реестр иноагентов новые названия каналов BRIEF и «Незыгарь»
Минюст России добавил новые названия Telegram-каналов «Незыгарь», BRIEF и «BRIEF. Важное» в реестр иноагентов, следует из общего перечня на сайте ведомства. Каналы сменили свои названия после включения в список.
В реестре иноагентов появились все новые названия каналов: НZГ (он же «Незыгарь», «НЕЗЫГАР», «НЕГЫЗАР@» и «НZГ. Russica»), Еж/дневник и Еж/главное. Минюст внес каналы в список в августе. По информации ведомства, они распространяли ложную информацию о проводимой российскими властями политике.
После включения в список иноагентов каналы изменили свои названия. Роскомнадзор в комментарии РИА «Новости» пояснил, что каналы обязаны продолжать маркировку материалов после смены названия или электронного адреса. В ведомстве также рассказали, что в отношении администраторов каналов рассматривается вопрос о возбуждении административного производства по ч. 5 ст. 19.34 КоАП: нарушение порядка деятельности иностранного агента.
В сентябре глава комитета по безопасности Госдумы Василий Пискарев допустил «донастройку» закона об иноагентах в рамках осенней сессии. Он напомнил заявление главы Минюста Константина Чуйченко о том, что случаи ухода от ответственности в связи с изменением названия ресурса необходимо не допускать. По его словам, нужно внести изменения в законодательство.
Статус иностранного агента существует в России с 2012 г. Признавать иноагентами СМИ начали в конце 2017 г., физлиц – в конце 2020 г. Среди ограничений, которые несет этот статус, – лишение возможности получать финансовую и имущественную поддержку от государства, в том числе для осуществления творческой деятельности, а также запрет на рекламу.