Земфира оспорила отказ Верховного суда исключить ее из реестра иноагентов
Певица Земфира (считается в России иноагентом) обжаловала в Верховном суде отказ нижестоящих инстанций исключить ее из реестра иноагентов. Об этом ТАСС сообщили в суде.
«Верховный суд зарегистрировал жалобу Земфиры Рамазановой на решение судов нижестоящих инстанций, отказавшихся отменить решение Минюста РФ о включении ее в реестр иноагентов», – уточнили в суде.
Дата рассмотрения жалобы еще не назначена.
Минюст признал Земфиру иноагентом в феврале 2023 г. В ведомстве обосновали это решение тем, что певица выступала в поддержку Украины и критиковала проведение спецоперации, а также давала концерты в недружественных странах и получала помощь от иностранных источников.
Певица пыталась оспорить включение в реестр иноагентов, но в июне Замоскворецкий суд Москвы отклонил ее иск. Тогда Земфира попыталась оспорить решение суда и подала апелляцию, но Мосгорсуд также ее отклонил. После этого решение вступило в законную силу. В марте 2024 г. певица подала жалобу в кассационный суд. 23 мая суд отклонил жалобу Земфиры.