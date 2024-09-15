Земфира оспорила отказ Верховного суда исключить ее из реестра иноагентов

Певица пыталась оспорить включение в реестр иноагентов, но в июне Замоскворецкий суд Москвы отклонил ее иск. Тогда Земфира попыталась оспорить решение суда и подала апелляцию, но Мосгорсуд также ее отклонил. После этого решение вступило в законную силу. В марте 2024 г. певица подала жалобу в кассационный суд. 23 мая суд отклонил жалобу Земфиры.