«Госуслуги» запустили страницу с мерами поддержки жителей Белгородской области

На странице можно оформить выплаты пострадавшим при ЧС, при утрате имущества, а также за вред здоровью и выплаты членам семьи погибшего при ЧС. В форме сбора информации о предметах первой необходимости можно указать, каких товаров и лекарств не хватает. На сайте также есть возможность оставить заявку, если нужна помощь с транспортом и жильем.