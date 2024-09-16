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«Госуслуги» запустили страницу с мерами поддержки жителей Белгородской области

Ведомости

На портале «Госуслуги» появилась страница с сервисами помощи жителям Белгородской области, сообщает Минцифры в своем Telegram-канале.

На странице собраны все меры поддержки, полезная информация и сервисы для жителей региона. Через «Госуслуги» пострадавшие могут сообщить о том, какие товары и продукты для них необходимы. Для тех, кто хочет оказать помощь, на странице размещены реквизиты проверенного фонда, который принимает пожертвования.

На странице можно оформить выплаты пострадавшим при ЧС, при утрате имущества, а также за вред здоровью и выплаты членам семьи погибшего при ЧС. В форме сбора информации о предметах первой необходимости можно указать, каких товаров и лекарств не хватает. На сайте также есть возможность оставить заявку, если нужна помощь с транспортом и жильем.

В Белгородской области действует режим ЧС федерального характера.16 сентября под обстрел ВСУ попал Белгород. В результате атаки ранения получили восемь человек. Их госпитализировали, состояние одной из пострадавших оценивается как крайне тяжелое, у остальных ранения средней тяжести. Из-за прямых попаданий произошло возгорание частного дома и более 15 автомобилей. На данный момент открытое горение ликвидировано.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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