«Госуслуги» запустили страницу с мерами поддержки жителей Белгородской области
На портале «Госуслуги» появилась страница с сервисами помощи жителям Белгородской области, сообщает Минцифры в своем Telegram-канале.
На странице собраны все меры поддержки, полезная информация и сервисы для жителей региона. Через «Госуслуги» пострадавшие могут сообщить о том, какие товары и продукты для них необходимы. Для тех, кто хочет оказать помощь, на странице размещены реквизиты проверенного фонда, который принимает пожертвования.
На странице можно оформить выплаты пострадавшим при ЧС, при утрате имущества, а также за вред здоровью и выплаты членам семьи погибшего при ЧС. В форме сбора информации о предметах первой необходимости можно указать, каких товаров и лекарств не хватает. На сайте также есть возможность оставить заявку, если нужна помощь с транспортом и жильем.
В Белгородской области действует режим ЧС федерального характера.16 сентября под обстрел ВСУ попал Белгород. В результате атаки ранения получили восемь человек. Их госпитализировали, состояние одной из пострадавших оценивается как крайне тяжелое, у остальных ранения средней тяжести. Из-за прямых попаданий произошло возгорание частного дома и более 15 автомобилей. На данный момент открытое горение ликвидировано.