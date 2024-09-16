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Гладков сообщил об обстреле Белгорода

Ведомости

Белгород попал под обстрел ВСУ. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

«Начал записывать утреннее сообщение – завыли сирены. Начался обстрел города Белгорода. Сейчас поступила информация о возгорании автомобиля, о попадании в жилые помещения», – сказал он.

Гладков выехал на место, чтобы выяснить, какая помощь нужна пострадавшим. О последствиях и предпринимаемых властями мерах он пообещал рассказать на заседании правительства Белгородской области в 9:00 (время совпадает с мск).

Согласно информации в Telegram-канале Гладкова, сигнал о ракетной опасности звучал на всей территории региона около 20 минут – примерно с 6:30 до 6:47.

В результате атаки ранения получили восемь человек, сообщил позже губернатор. Их госпитализировали, состояние одной из пострадавших оценивается как крайне тяжелое, у остальных ранения средней тяжести. Из-за прямых попаданий произошло возгорание частного дома и более 15 автомобилей. На данный момент открытое горение ликвидировано. Кроме того, пострадал еще 21 многоквартирный дом, поврежден газопровод.

В предыдущий раз Белгород подвергся воздушной атаке 8 сентября. В результате были повреждены девять многоквартирных домов, четыре частных дома и два офисных здания. Кроме того, пострадали 12 машин. О пострадавших не сообщалось. 

Также ВСУ несколько раз пытались атаковать Белгород в конце августа и начале сентября. Двое мирных жителей были ранены 2 сентября. Также при обстреле были повреждены пять квартир в пяти многоэтажках, 41 частный дом и 11 автомобилей. Кроме того, пострадали два хозобъекта и два коммерческих и социальных объекта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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