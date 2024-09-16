Гладков сообщил об обстреле Белгорода

Также ВСУ несколько раз пытались атаковать Белгород в конце августа и начале сентября. Двое мирных жителей были ранены 2 сентября. Также при обстреле были повреждены пять квартир в пяти многоэтажках, 41 частный дом и 11 автомобилей. Кроме того, пострадали два хозобъекта и два коммерческих и социальных объекта.