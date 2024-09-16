Гладков сообщил об обстреле Белгорода
Белгород попал под обстрел ВСУ. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.
«Начал записывать утреннее сообщение – завыли сирены. Начался обстрел города Белгорода. Сейчас поступила информация о возгорании автомобиля, о попадании в жилые помещения», – сказал он.
Гладков выехал на место, чтобы выяснить, какая помощь нужна пострадавшим. О последствиях и предпринимаемых властями мерах он пообещал рассказать на заседании правительства Белгородской области в 9:00 (время совпадает с мск).
Согласно информации в Telegram-канале Гладкова, сигнал о ракетной опасности звучал на всей территории региона около 20 минут – примерно с 6:30 до 6:47.
В результате атаки ранения получили восемь человек, сообщил позже губернатор. Их госпитализировали, состояние одной из пострадавших оценивается как крайне тяжелое, у остальных ранения средней тяжести. Из-за прямых попаданий произошло возгорание частного дома и более 15 автомобилей. На данный момент открытое горение ликвидировано. Кроме того, пострадал еще 21 многоквартирный дом, поврежден газопровод.
В предыдущий раз Белгород подвергся воздушной атаке 8 сентября. В результате были повреждены девять многоквартирных домов, четыре частных дома и два офисных здания. Кроме того, пострадали 12 машин. О пострадавших не сообщалось.
Также ВСУ несколько раз пытались атаковать Белгород в конце августа и начале сентября. Двое мирных жителей были ранены 2 сентября. Также при обстреле были повреждены пять квартир в пяти многоэтажках, 41 частный дом и 11 автомобилей. Кроме того, пострадали два хозобъекта и два коммерческих и социальных объекта.