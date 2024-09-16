Объявлены семь кандидатов на пост президента МОК

10 августа президент МОК Томас Бах заявил, что не будет переизбираться на новый срок и покинет свой пост в 2025 г. По его словам, «новые времена требуют новых лидеров». Бах также добавил, что члены комитета попросили его остаться на президентском посту, но после долгих рассуждений он принял решение не пытаться продлить свой мандат.