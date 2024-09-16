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Объявлены семь кандидатов на пост президента МОК

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Семь кандидатов будут участвовать в выборах на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК) на 143-й сессии организации, которая пройдет с 18 по 21 марта 2025 г. в Греции. Об этом сообщается на сайте комитета.

В список вошли глава Олимпийского комитета Иордании Фейсал ибн Хусейн, глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьян Коу, министр спорта Зимбабве Кирсти Ковентри, президент Международной федерации лыжного спорта и сноуборда Юхан Элиаш, глава Международного союза велосипедистов Давид Лапартьян, вице-президент МОК Хуан Антонио Самаранч-младший и глава Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ.

10 августа президент МОК Томас Бах заявил, что не будет переизбираться на новый срок и покинет свой пост в 2025 г. По его словам, «новые времена требуют новых лидеров». Бах также добавил, что члены комитета попросили его остаться на президентском посту, но после долгих рассуждений он принял решение не пытаться продлить свой мандат.

МОК позиционирует себя как некоммерческая, гражданская, неправительственная, международная организация, состоящая из добровольцев, «которая стремится построить лучший мир с помощью спорта». Более 90% своих доходов МОК перераспределяет в пользу более широкого спортивного движения: ежедневно эквивалент $4,2 млн идет на помощь спортсменам и спортивным организациям всех уровней по всему миру.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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