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Силовики провели обыски у Бакальчука по делу о стрельбе возле офиса Wildberriеs

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Силовики провели обыски у совладельца маркетплейса Wildberriеs Владислава Бакальчука в рамках дела о стрельбе у офиса компании в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«В ходе следственных действий по месту жительства Бакальчука изъяты предметы, представляющие интерес для следствия», – сообщил собеседник агентства, отметив, что обыски завершены.

18 сентября основательница Wildberries Татьяна Бакальчук заявила о попытке рейдерского захвата офисов маркетплейса в Москве. В результате стрельбы в офисе, расположенном в бизнес-центре «Романов двор», погибли два человека. Сообщалось также о попытке захвата офиса около метро «Динамо». Предприниматель обвинила в произошедшем своего супруга Владислава Бакальчука, который прибыл в офис с вооруженной охраной.

19 сентября Басманный суд Москвы заключил под стражу шестерых фигурантов дела о нападении на офис Wildberries: Сайфулаева А. А., Коноплева И. С., Нурматова М. Х., Канаева Р. М., Ефремова А. В. и Мажиева М. Х. Они пробудут в СИЗО до 18 ноября. 20 сентября суд арестовал еще нескольких фигурантов дела, в частности бойца ММА Умара Чичаева, Чапанова А. И. и Кодзоева М. В тот же день было зарегистрировано ходатайство о проведении обыска по месту жительства Владислава Бакальчука.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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