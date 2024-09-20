Силовики провели обыски у Бакальчука по делу о стрельбе возле офиса Wildberriеs

19 сентября Басманный суд Москвы заключил под стражу шестерых фигурантов дела о нападении на офис Wildberries: Сайфулаева А. А., Коноплева И. С., Нурматова М. Х., Канаева Р. М., Ефремова А. В. и Мажиева М. Х. Они пробудут в СИЗО до 18 ноября. 20 сентября суд арестовал еще нескольких фигурантов дела, в частности бойца ММА Умара Чичаева, Чапанова А. И. и Кодзоева М. В тот же день было зарегистрировано ходатайство о проведении обыска по месту жительства Владислава Бакальчука.