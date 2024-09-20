Силовики провели обыски у Бакальчука по делу о стрельбе возле офиса Wildberriеs
Силовики провели обыски у совладельца маркетплейса Wildberriеs Владислава Бакальчука в рамках дела о стрельбе у офиса компании в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
«В ходе следственных действий по месту жительства Бакальчука изъяты предметы, представляющие интерес для следствия», – сообщил собеседник агентства, отметив, что обыски завершены.
18 сентября основательница Wildberries Татьяна Бакальчук заявила о попытке рейдерского захвата офисов маркетплейса в Москве. В результате стрельбы в офисе, расположенном в бизнес-центре «Романов двор», погибли два человека. Сообщалось также о попытке захвата офиса около метро «Динамо». Предприниматель обвинила в произошедшем своего супруга Владислава Бакальчука, который прибыл в офис с вооруженной охраной.
19 сентября Басманный суд Москвы заключил под стражу шестерых фигурантов дела о нападении на офис Wildberries: Сайфулаева А. А., Коноплева И. С., Нурматова М. Х., Канаева Р. М., Ефремова А. В. и Мажиева М. Х. Они пробудут в СИЗО до 18 ноября. 20 сентября суд арестовал еще нескольких фигурантов дела, в частности бойца ММА Умара Чичаева, Чапанова А. И. и Кодзоева М. В тот же день было зарегистрировано ходатайство о проведении обыска по месту жительства Владислава Бакальчука.