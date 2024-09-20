Минюст исключил из реестра иноагентов основателя «Планерки» Литвинова
Министерство юстиции исключило из реестра иностранных агентов основателя Telegram-канала «Планерка» Александра Литвинова, следует из обновленного списка ведомства.
Об этом также сообщили на самом канале. «Александр уже не связан с "Планеркой". Но в истории нашего канала он остается человеком, который создал проект и успешно развил его до общеизвестного Telegram-канала», – отметили там, поздравив Литвинова.
Минюст включил Литвинова в реестр иноагентов в июле 2023 г. Тогда же в перечень вошли общественная организация «Омское гражданское объединение», инициативная группа «Центр Т», автономная некоммерческая организация «Право каждого», а также интернет-журнал «7х7 – Горизонтальная Россия».
В сентябре министр юстиции Константин Чуйченко сообщил, что ведомство исключило из реестра иноагентов 209 человек. Исключенные лица составляют около 25% от общего количества человек, внесенных в список. Статус иностранного агента существует в России с 2012 г. Признавать иноагентами СМИ начали в конце 2017 г., физлиц – в конце 2020 г. Среди ограничений, которые несет этот статус, – лишение возможности получать финансовую и имущественную поддержку от государства, в том числе для осуществления творческой деятельности, а также запрет на рекламу.