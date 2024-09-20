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Минюст исключил из реестра иноагентов основателя «Планерки» Литвинова

Ведомости

Министерство юстиции исключило из реестра иностранных агентов основателя Telegram-канала «Планерка» Александра Литвинова, следует из обновленного списка ведомства.

Об этом также сообщили на самом канале. «Александр уже не связан с "Планеркой". Но в истории нашего канала он остается человеком, который создал проект и успешно развил его до общеизвестного Telegram-канала», – отметили там, поздравив Литвинова.

Минюст включил Литвинова в реестр иноагентов в июле 2023 г. Тогда же в перечень вошли общественная организация «Омское гражданское объединение», инициативная группа «Центр Т», автономная некоммерческая организация «Право каждого», а также интернет-журнал «7х7 – Горизонтальная Россия».

В сентябре министр юстиции Константин Чуйченко сообщил, что ведомство исключило из реестра иноагентов 209 человек. Исключенные лица составляют около 25% от общего количества человек, внесенных в список. Статус иностранного агента существует в России с 2012 г. Признавать иноагентами СМИ начали в конце 2017 г., физлиц – в конце 2020 г. Среди ограничений, которые несет этот статус, – лишение возможности получать финансовую и имущественную поддержку от государства, в том числе для осуществления творческой деятельности, а также запрет на рекламу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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