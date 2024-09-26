СК признал потерпевшими 8000 жителей Курской области

Боевые действия в Курской области продолжаются с 6 августа, когда украинские войска вторглись в российский регион. Тогда же в Курской области были объявлены режимы контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации федерального характера. 25 сентября секретарь Госсовета РФ Алексей Дюмин выразил мнение, что в ближайшее время российская территория будет освобождена от украинских военных. По его словам, для этого есть план Генштаба. Российские военные проявляют мужество, нет сомнения, что противник будет выдавлен из Курской области, подчеркнул Дюмин.