СК признал потерпевшими 8000 жителей Курской области
Следственный комитет (СК) России признал потерпевшими более 8000 человек, эвакуированных с территории Курской области из-за боевых действий, заявили в ведомстве.
«В пунктах временного размещения беженцев следователями допрошены и признаны в качестве потерпевших более 8000 человек», – говорится в сообщении СК.
В ходе предварительного следствия было зафиксировано, что украинские боевики целенаправленного использовали FPV-дроны и крупнокалиберные пулеметы против мирных жителей Курской области.
Судебно-экспертный центр СК России продолжает устанавливать ущерб населенным пунктам новых регионов и приграничных областей России от действий украинской армии. В 2024 г. эксперты провели более 700 комплексных оценочных строительно-технических экспертиз, было исследовано более 3000 зданий и объектов инфраструктуры. Их восстановление оценивается на сумму свыше 7,5 млрд руб.
Боевые действия в Курской области продолжаются с 6 августа, когда украинские войска вторглись в российский регион. Тогда же в Курской области были объявлены режимы контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации федерального характера. 25 сентября секретарь Госсовета РФ Алексей Дюмин выразил мнение, что в ближайшее время российская территория будет освобождена от украинских военных. По его словам, для этого есть план Генштаба. Российские военные проявляют мужество, нет сомнения, что противник будет выдавлен из Курской области, подчеркнул Дюмин.