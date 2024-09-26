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СК признал потерпевшими 8000 жителей Курской области

Ведомости

Следственный комитет (СК) России признал потерпевшими более 8000 человек, эвакуированных с территории Курской области из-за боевых действий, заявили в ведомстве.

«В пунктах временного размещения беженцев следователями допрошены и признаны в качестве потерпевших более 8000 человек», – говорится в сообщении СК.

В ходе предварительного следствия было зафиксировано, что украинские боевики целенаправленного использовали FPV-дроны и крупнокалиберные пулеметы против мирных жителей Курской области.

Судебно-экспертный центр СК России продолжает устанавливать ущерб населенным пунктам новых регионов и приграничных областей России от действий украинской армии. В 2024 г. эксперты провели более 700 комплексных оценочных строительно-технических экспертиз, было исследовано более 3000 зданий и объектов инфраструктуры. Их восстановление оценивается на сумму свыше 7,5 млрд руб.

Боевые действия в Курской области продолжаются с 6 августа, когда украинские войска вторглись в российский регион. Тогда же в Курской области были объявлены режимы контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации федерального характера. 25 сентября секретарь Госсовета РФ Алексей Дюмин выразил мнение, что в ближайшее время российская территория будет освобождена от украинских военных. По его словам, для этого есть план Генштаба. Российские военные проявляют мужество, нет сомнения, что противник будет выдавлен из Курской области, подчеркнул Дюмин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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