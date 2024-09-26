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Суд подтвердил незаконность получения Google дивидендов от российской «дочки»

Ведомости

Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил незаконность перечисления американской Google International LLC около 10 млрд руб. дивидендов от российской дочерней компании ООО «Гугл» в 2021 г. Это следует из данных картотеки арбитражных дел.

Суд отклонил жалобу американской компании, которая просила отменить решение арбитражного суда Москвы. Первая инстанция признала незаконным перечисление почти 9,5 млрд руб. дивидендов в адрес Google International LLC, а также отчисление налогов на них в размере 500 млн руб. Суд взыскал с американской компании около 10 млрд руб. в конкурсную массу «Гугла».

В начале июня Арбитражный суд Москвы арестовал в совокупности более 8 млрд руб. на счетах рекламных агентств и платформ, к которым ранее подала иски о взыскании задолженности российская «дочка» Google – ООО «Гугл».

«Ведомости» писали, что с начала этого года ООО «Гугл» подала порядка 20 исков к рекламным агентствам и платформам, общая сумма требований по ним превысила 12,5 млрд руб. Требования ООО «Гугл» связаны с взысканием задолженности по оплате размещений рекламы через рекламные инструменты Google в январе – феврале 2022 г. у тех агентств, с которыми компания сотрудничала на условиях постоплаты (после размещения рекламы).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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