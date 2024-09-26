Суд заочно приговорил актера Алексея Панина к шести годам колонии
Второй западный окружной военный суд заочно приговорил к шести годам колонии общего режима актера Алексея Панина (признан иноагентом в РФ) по делу об оправдании терроризма, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента в суде.
Также актеру запрещено три года администрировать интернет-ресурсы. 21 августа завершилось следствие по его делу. Он был заочно арестован и объявлен в международный розыск. Панину инкриминировали ч. 2 ст. 205.2 УК РФ – публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей.
По версии стороны обвинения, в октябре 2022 г. Панин на личном канале разместил текстовые сообщения, которые, по оценке психологов и лингвистов, оправдывали теракт на Крымском мосту. В мае 2023 г. было возбуждено дело. 22 мая 2023 г. МВД объявило актера в розыск.
29 мая 2024 г. Росфинмониторинг внес Панина в реестр террористов и экстремистов. Информация об этом появилась на сайте ведомства. ТАСС сообщал, что сейчас актер живет в Испании и выступает против спецоперации на Украине.