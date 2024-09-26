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Суд заочно приговорил актера Алексея Панина к шести годам колонии

Ведомости

Второй западный окружной военный суд заочно приговорил к шести годам колонии общего режима актера Алексея Панина (признан иноагентом в РФ) по делу об оправдании терроризма, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента в суде.

Также актеру запрещено три года администрировать интернет-ресурсы. 21 августа завершилось следствие по его делу. Он был заочно арестован и объявлен в международный розыск. Панину инкриминировали ч. 2 ст. 205.2 УК РФ – публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей.

По версии стороны обвинения, в октябре 2022 г. Панин на личном канале разместил текстовые сообщения, которые, по оценке психологов и лингвистов, оправдывали теракт на Крымском мосту. В мае 2023 г. было возбуждено дело. 22 мая 2023 г. МВД объявило актера в розыск.

29 мая 2024 г. Росфинмониторинг внес Панина в реестр террористов и экстремистов. Информация об этом появилась на сайте ведомства. ТАСС сообщал, что сейчас актер живет в Испании и выступает против спецоперации на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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