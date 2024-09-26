Суд заочно приговорил актера Алексея Панина к шести годам колонии

По версии стороны обвинения, в октябре 2022 г. Панин на личном канале разместил текстовые сообщения, которые, по оценке психологов и лингвистов, оправдывали теракт на Крымском мосту. В мае 2023 г. было возбуждено дело. 22 мая 2023 г. МВД объявило актера в розыск.