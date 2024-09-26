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Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Шарлота

Ведомости

Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по делу певца Эдуарда Шарлота, сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

Он обвиняется в совершении преступлений, которые предусмотрены рядом статей: реабилитация нацизма, нарушение права на свободу совести и вероисповеданий, уничтожение официального документа, возбуждение ненависти либо вражды. Уголовное дело направили в Самарский областной суд для рассмотрения по существу.

Летом 2023 г. певец опубликовал несколько видео, в одном из которых сжег российский паспорт и заявил, что больше не считает себя гражданином России. В другом ролике он порвал портрет человека, напоминающего главу государства Владимира Путина.

В январе 2024 г. артист на заседании в суде попросил прощения у Путина за видеоролик, он также принес извинения всем россиянам и патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Свои поступки Шарлот объяснил влиянием проамериканской пропаганды.

Шарлот находится в СИЗО с декабря. До этого он выезжал за границу, но потом вернулся в Россию, где был задержан и арестован. В июле этого года Росфинмониторинг внес его в список террористов и экстремистов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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