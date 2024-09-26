Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Шарлота
Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по делу певца Эдуарда Шарлота, сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.
Он обвиняется в совершении преступлений, которые предусмотрены рядом статей: реабилитация нацизма, нарушение права на свободу совести и вероисповеданий, уничтожение официального документа, возбуждение ненависти либо вражды. Уголовное дело направили в Самарский областной суд для рассмотрения по существу.
Летом 2023 г. певец опубликовал несколько видео, в одном из которых сжег российский паспорт и заявил, что больше не считает себя гражданином России. В другом ролике он порвал портрет человека, напоминающего главу государства Владимира Путина.
В январе 2024 г. артист на заседании в суде попросил прощения у Путина за видеоролик, он также принес извинения всем россиянам и патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Свои поступки Шарлот объяснил влиянием проамериканской пропаганды.
Шарлот находится в СИЗО с декабря. До этого он выезжал за границу, но потом вернулся в Россию, где был задержан и арестован. В июле этого года Росфинмониторинг внес его в список террористов и экстремистов.