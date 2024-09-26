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В Польше двух человек приговорили к заключению за «шпионаж в пользу России»

Ведомости

Окружной суд Люблина в Польше приговорил к заключению двух человек – граждан Белоруссии и Украины – за якобы шпионаж в пользу России. Об этом сообщает портал TVP со ссылкой на решение суда.

Утверждается, что обвиняемые Максим Л. и Владислав П. устанавливали камеры вдоль железнодорожных путей, а также осуществляли наблюдение за аэропортом в Ясенке и вокзалом в Жешуве. Они оба обвиняются «в участии в организованной преступной группе и шпионаже в пользу РФ».

Максим Л. приговорен к шести годам лишения свободы и штрафу в размере 15 000 злотых ($3900). Владислава П. приговорили к двум годам и десяти месяцам заключения со штрафом в 10 000 злотых ($2600).

В августе прокуратура Польши заочно предъявила обвинение журналисту Павлу Рубцову, который был возвращен в Россию в результате обмена заключенными. Польское ведомство обвиняет Рубцова в работе на российскую разведку с апреля 2016 г. по февраль 2022 г. В частности, по версии обвинителей, он передавал сообщения, которые могли нанести ущерб Польше и НАТО в целом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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