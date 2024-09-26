В Польше двух человек приговорили к заключению за «шпионаж в пользу России»
Окружной суд Люблина в Польше приговорил к заключению двух человек – граждан Белоруссии и Украины – за якобы шпионаж в пользу России. Об этом сообщает портал TVP со ссылкой на решение суда.
Утверждается, что обвиняемые Максим Л. и Владислав П. устанавливали камеры вдоль железнодорожных путей, а также осуществляли наблюдение за аэропортом в Ясенке и вокзалом в Жешуве. Они оба обвиняются «в участии в организованной преступной группе и шпионаже в пользу РФ».
Максим Л. приговорен к шести годам лишения свободы и штрафу в размере 15 000 злотых ($3900). Владислава П. приговорили к двум годам и десяти месяцам заключения со штрафом в 10 000 злотых ($2600).
В августе прокуратура Польши заочно предъявила обвинение журналисту Павлу Рубцову, который был возвращен в Россию в результате обмена заключенными. Польское ведомство обвиняет Рубцова в работе на российскую разведку с апреля 2016 г. по февраль 2022 г. В частности, по версии обвинителей, он передавал сообщения, которые могли нанести ущерб Польше и НАТО в целом.