В Польше двух человек приговорили к заключению за «шпионаж в пользу России»

В августе прокуратура Польши заочно предъявила обвинение журналисту Павлу Рубцову, который был возвращен в Россию в результате обмена заключенными. Польское ведомство обвиняет Рубцова в работе на российскую разведку с апреля 2016 г. по февраль 2022 г. В частности, по версии обвинителей, он передавал сообщения, которые могли нанести ущерб Польше и НАТО в целом.