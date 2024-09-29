ТАСС: бывший замминистра обороны Булгаков препятствует следствию

В отношении Булгакова возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По этому делу также проходят бывший однокурсник экс-замглавы Минобороны Геннадий Селезнев и генеральный директор компании «Нева-Балт СПб» Герман Яковлев. Фигуранты могут скрыться от органов предварительного расследования и суда, в том числе выехав за границу и «продолжить заниматься преступной деятельностью, согласовать позицию с неустановленными соучастниками, сообщив им сведения, ставшие им известными в ходе расследования», говорится в материалах дела.