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ТАСС: бывший замминистра обороны Булгаков препятствует следствию

Ведомости

Бывший замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков препятствует расследованию уголовного дела о мошенничестве, он и другие фигуранты могут скрыться от следствия за границей, передает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

«Согласно процессуальной позиции, фигуранты препятствуют установлению истины по делу, намерены затруднить ход расследования, сбор и закрепление доказательственной базы», – говорится в материалах дела.

В отношении Булгакова возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По этому делу также проходят бывший однокурсник экс-замглавы Минобороны Геннадий Селезнев и генеральный директор компании «Нева-Балт СПб» Герман Яковлев. Фигуранты могут скрыться от органов предварительного расследования и суда, в том числе выехав за границу и «продолжить заниматься преступной деятельностью, согласовать позицию с неустановленными соучастниками, сообщив им сведения, ставшие им известными в ходе расследования», говорится в материалах дела.

Со ссылкой на материалы суда 22 августа «Ведомости» писали, что Булгаков мог способствовать заключению соглашения между Военно-медицинской академией им. С.М. Кирова и подрядчиком ООО «Нева-Балт СПб» на оказание энергетических услуг. Сумма контракта между академией и фирмой – 250 млн руб., генеральным подрядчиком выступала организация АО «Петербургская сбытовая компания». В рамках госконтракта вуз перечислил подрядчику (ООО «Нева-Балт СПб») аванс в размере более 49 млн руб. Это перечисление, по версии следствия, было необоснованным [эта сумма далее была передана генподрядчику].

В конце сентября Басманный районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей Булгакова, Селезнева и Яковлева до 25 декабря.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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