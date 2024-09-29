ТАСС: бывший замминистра обороны Булгаков препятствует следствию
Бывший замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков препятствует расследованию уголовного дела о мошенничестве, он и другие фигуранты могут скрыться от следствия за границей, передает ТАСС со ссылкой на материалы дела.
«Согласно процессуальной позиции, фигуранты препятствуют установлению истины по делу, намерены затруднить ход расследования, сбор и закрепление доказательственной базы», – говорится в материалах дела.
В отношении Булгакова возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По этому делу также проходят бывший однокурсник экс-замглавы Минобороны Геннадий Селезнев и генеральный директор компании «Нева-Балт СПб» Герман Яковлев. Фигуранты могут скрыться от органов предварительного расследования и суда, в том числе выехав за границу и «продолжить заниматься преступной деятельностью, согласовать позицию с неустановленными соучастниками, сообщив им сведения, ставшие им известными в ходе расследования», говорится в материалах дела.
Со ссылкой на материалы суда 22 августа «Ведомости» писали, что Булгаков мог способствовать заключению соглашения между Военно-медицинской академией им. С.М. Кирова и подрядчиком ООО «Нева-Балт СПб» на оказание энергетических услуг. Сумма контракта между академией и фирмой – 250 млн руб., генеральным подрядчиком выступала организация АО «Петербургская сбытовая компания». В рамках госконтракта вуз перечислил подрядчику (ООО «Нева-Балт СПб») аванс в размере более 49 млн руб. Это перечисление, по версии следствия, было необоснованным [эта сумма далее была передана генподрядчику].
В конце сентября Басманный районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей Булгакова, Селезнева и Яковлева до 25 декабря.