СК возбудил дело против создателей UAPS и Cryptex

Они обвиняются в организации преступного сообщества и участии в нем, в неправомерном доступе к компьютерной информации, неправомерном обороте средств платежей, а также в незаконной банковской деятельности. По данным следствия, фигуранты разработали инфраструктуру в виде платежной системы, криптовалютной биржи и 33 онлайн-сервисов.