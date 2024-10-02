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СК возбудил дело против создателей UAPS и Cryptex

Ведомости

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении создателей анонимной платежной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex, сообщает официальный представитель СК Светлана Петренко.

Они обвиняются в организации преступного сообщества и участии в нем, в неправомерном доступе к компьютерной информации, неправомерном обороте средств платежей, а также в незаконной банковской деятельности. По данным следствия, фигуранты разработали инфраструктуру в виде платежной системы, криптовалютной биржи и 33 онлайн-сервисов.

Соучастники вели незаконную деятельность по обмену валют, криптовалют, доставке и приему наличных средств, продаже банковских карт и личных кабинетов. В СК отметили, что основными клиентами сервисов были киберпреступники и хакеры. По данным комитета, за 2023 г. оборот поступивших денежных средств в сервисы преступного сообщества превысил 112 млрд руб., а доход фигурантов составил 3,7 млрд руб.

В рамках дела правоохранительные органы провели 148 обысков в 14 субъектах России. В Москву доставляются 96 фигурантов, с ними проводятся следственные действия.

Cryptex («Криптекс») позиционирует себя как «выгодная биржа криптовалют», где можно «безопасно купить/продать криптовалюту». Компания зарегистрирована на Карибских островах. В сентябре минфин США ввел санкции против сервиса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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