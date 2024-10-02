СК возбудил дело против создателей UAPS и Cryptex
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении создателей анонимной платежной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex, сообщает официальный представитель СК Светлана Петренко.
Они обвиняются в организации преступного сообщества и участии в нем, в неправомерном доступе к компьютерной информации, неправомерном обороте средств платежей, а также в незаконной банковской деятельности. По данным следствия, фигуранты разработали инфраструктуру в виде платежной системы, криптовалютной биржи и 33 онлайн-сервисов.
Соучастники вели незаконную деятельность по обмену валют, криптовалют, доставке и приему наличных средств, продаже банковских карт и личных кабинетов. В СК отметили, что основными клиентами сервисов были киберпреступники и хакеры. По данным комитета, за 2023 г. оборот поступивших денежных средств в сервисы преступного сообщества превысил 112 млрд руб., а доход фигурантов составил 3,7 млрд руб.
В рамках дела правоохранительные органы провели 148 обысков в 14 субъектах России. В Москву доставляются 96 фигурантов, с ними проводятся следственные действия.
Cryptex («Криптекс») позиционирует себя как «выгодная биржа криптовалют», где можно «безопасно купить/продать криптовалюту». Компания зарегистрирована на Карибских островах. В сентябре минфин США ввел санкции против сервиса.