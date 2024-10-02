В Думу внесен проект о запрете иностранцам участвовать в муниципальных выборах
В Госдуму внесен законопроект, запрещающий иностранцам голосовать и избираться на муниципальных выборах. Соответствующий проект размещен в думской электронной базе.
Авторами законопроекта выступили коммунисты Михаил Матвеев, Алексей Куринный и Сергей Обухов. Изменения предлагается внести в закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и ст. 12 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». В пояснительной записке авторы подчеркивают, что участие иностранцев в муниципальных выборах в условиях усиления контроля за нелегальной миграцией – недопустимо.
«Учитывая особую роль местного самоуправления в решении вопросов местного значения, а также наибольшую приближенность органов местного самоуправления к своим непосредственным избирателям, законопроектом предлагается установить запрет иностранным гражданам участвовать в выборах в органы местного самоуправления и местном референдуме», – отметили авторы и инициативы.
6 мая 2024 г. Госдума запретила иноагентам участвовать в выборах, соответствующий закон был принят единогласно.