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В Думу внесен проект о запрете иностранцам участвовать в муниципальных выборах

Ведомости

В Госдуму внесен законопроект, запрещающий иностранцам голосовать и избираться на муниципальных выборах. Соответствующий проект размещен в думской электронной базе.

Авторами законопроекта выступили коммунисты Михаил Матвеев, Алексей Куринный и Сергей Обухов. Изменения предлагается внести в закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и ст. 12 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». В пояснительной записке авторы подчеркивают, что участие иностранцев в муниципальных выборах в условиях усиления контроля за нелегальной миграцией – недопустимо.

«Учитывая особую роль местного самоуправления в решении вопросов местного значения, а также наибольшую приближенность органов местного самоуправления к своим непосредственным избирателям, законопроектом предлагается установить запрет иностранным гражданам участвовать в выборах в органы местного самоуправления и местном референдуме», – отметили авторы и инициативы.

6 мая 2024 г. Госдума запретила иноагентам участвовать в выборах, соответствующий закон был принят единогласно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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