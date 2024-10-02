Верховный суд отправил на пересмотр дело врачей о смерти младенца в Калининграде

По версии следствия, в ноябре 2018 г. Белая дала распоряжение Сушкевич ввести недоношенному мальчику с весом в 700 г смертельную дозу препарата «магний сульфат». Далее, якобы по указанию Белой, в историю родов были внесены заведомо ложные сведения о том, что ребенок родился уже мертвым. По данным СКР, обнаруженная в организме младенца доза препарата в 20 раз превышала допустимые значения для взрослого человека, что и послужило причиной его гибели. Врачи с выдвинутыми против них обвинениями не согласились.