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Верховный суд отправил на пересмотр дело врачей о смерти младенца в Калининграде

Ведомости

Президиум Верховного суда (ВС) постановил пересмотреть дело в отношении калининградских врачей Элины Сушкевич и Елены Белой, которые в 2022 г. были осуждены Мособлсудом по делу об убийстве недоношенного младенца. Об этом сообщает Российское агентство правовой и судебной информации со ссылкой на пресс-службу ВС.

Суд постановил апелляционное определение первого апелляционного суда и кассационное определение Уголовной коллегии ВС РФ отменить и дело направить на новое апелляционное рассмотрение. Обвиняемые были оставлены под стражей до 27 декабря.

Дело в отношении врачей было возбуждено 30 июня 2019 г. Белая, занимавшая должность и. о. главврача роддома № 4 Калининграда, а также анестезиолог-реаниматолог Регионального перинатального центра Сушкевич обвинялись в организации убийства новорожденного (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Кроме того, Сушкевич вменялось превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). 

По версии следствия, в ноябре 2018 г. Белая дала распоряжение Сушкевич ввести недоношенному мальчику с весом в 700 г смертельную дозу препарата «магний сульфат». Далее, якобы по указанию Белой, в историю родов были внесены заведомо ложные сведения о том, что ребенок родился уже мертвым. По данным СКР, обнаруженная в организме младенца доза препарата в 20 раз превышала допустимые значения для взрослого человека, что и послужило причиной его гибели. Врачи с выдвинутыми против них обвинениями не согласились.

16 декабря 2020 г. Калининградский облсуд оправдал Белую и Сушкевич на основании вердикта присяжных. В мае 2021 г. Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил решение суда и направил дело на пересмотр. В сентябре 2022 г. Московский областной суд на основании вердикта присяжных приговорил Белую и Сушкевич к 9 и 9,5 года колонии общего режима. В апреле 2023 г. Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор калининградским врачам.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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