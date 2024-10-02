Верховный суд отправил на пересмотр дело врачей о смерти младенца в Калининграде
Президиум Верховного суда (ВС) постановил пересмотреть дело в отношении калининградских врачей Элины Сушкевич и Елены Белой, которые в 2022 г. были осуждены Мособлсудом по делу об убийстве недоношенного младенца. Об этом сообщает Российское агентство правовой и судебной информации со ссылкой на пресс-службу ВС.
Суд постановил апелляционное определение первого апелляционного суда и кассационное определение Уголовной коллегии ВС РФ отменить и дело направить на новое апелляционное рассмотрение. Обвиняемые были оставлены под стражей до 27 декабря.
Дело в отношении врачей было возбуждено 30 июня 2019 г. Белая, занимавшая должность и. о. главврача роддома № 4 Калининграда, а также анестезиолог-реаниматолог Регионального перинатального центра Сушкевич обвинялись в организации убийства новорожденного (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Кроме того, Сушкевич вменялось превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).
По версии следствия, в ноябре 2018 г. Белая дала распоряжение Сушкевич ввести недоношенному мальчику с весом в 700 г смертельную дозу препарата «магний сульфат». Далее, якобы по указанию Белой, в историю родов были внесены заведомо ложные сведения о том, что ребенок родился уже мертвым. По данным СКР, обнаруженная в организме младенца доза препарата в 20 раз превышала допустимые значения для взрослого человека, что и послужило причиной его гибели. Врачи с выдвинутыми против них обвинениями не согласились.
16 декабря 2020 г. Калининградский облсуд оправдал Белую и Сушкевич на основании вердикта присяжных. В мае 2021 г. Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил решение суда и направил дело на пересмотр. В сентябре 2022 г. Московский областной суд на основании вердикта присяжных приговорил Белую и Сушкевич к 9 и 9,5 года колонии общего режима. В апреле 2023 г. Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор калининградским врачам.