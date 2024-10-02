Суд арестовал экс-замглавы филиала «Управления лесного хозяйства» Минобороны

В 2021 г., по версии следствия, Популовский и Зорин вступили в сговор с представителями Всероссийского научно-исследовательского проектно-конструкторского института кабельной продукции и торгового дома для ослабления контроля за продукцией со стороны частных организаций и преференций при исполнении гособоронзаказа. Предприятия заключили и исполняют государственные контракты и межзаводские договоры на общую сумму более 1,2 млрд руб.