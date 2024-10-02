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Суд арестовал экс-замглавы филиала «Управления лесного хозяйства» Минобороны

Ведомости

Бывший замглавы филиала «Управления лесного хозяйства» Минобороны Александр Случак арестован по делу о хищении не менее 20 млн руб., сообщили в Главном военном следственном управлении Следственного комитета (СК) России. 

По делу об особо крупном мошенничестве также проходит генеральный директор «Транслесстроя» Озман Авдалян. Авдоляну судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, Случаку – в виде домашнего ареста. Суд также наложил арест на имущество обвиняемых общей стоимостью свыше 25 млн руб.

Против Случака и Авдоляна возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Максимальное наказание по этой части – до 10 лет лишения свободы.

По версии следствия, в 2022 г. Случак и Авдолян, исполняя госконтракт по рубке лесных насаждений Минобороны, занизили стоимость подлежащего вырубке леса, похитив не менее 20 млн руб. Похищенные денежные средства фигуранты распределили между собой.

16 сентября представитель СК России сообщил «Ведомостям» о возбуждении дела против начальника 4924-го военного представительства Минобороны РФ Ивана Популовского и его подчиненного Григория Зорина за получении взяток в особо крупном размере. 

В 2021 г., по версии следствия, Популовский и Зорин вступили в сговор с представителями Всероссийского научно-исследовательского проектно-конструкторского института кабельной продукции и торгового дома для ослабления контроля за продукцией со стороны частных организаций и преференций при исполнении гособоронзаказа. Предприятия заключили и исполняют государственные контракты и межзаводские договоры на общую сумму более 1,2 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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