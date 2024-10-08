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Портнягина отпустили из-под домашнего ареста

Ведомости

Тверской суд Москвы отпустил блогера и бизнес-коуча Дмитрия Портнягина из-под домашнего ареста – ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Об этом пишет ТАСС.

Запрет определенных действий будет действовать до 10 декабря. 

Портнягин был задержан в апреле 2024 г. Блогера и его супругу Екатерину Портнягину подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств, полученных преступным путем (ч. 2 ст. 198 УК и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК). По версии следствия, в период с 2018 по 2020 г. Портнягины уклонились от уплаты налогов на сумму более 124 млн руб.

С момента задержания суд продлевал Портнягину содержание под домашним арестом. Последний раз Тверской суд продлил меру пресечения до 10 октября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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