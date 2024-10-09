Суд оштрафовал актера Трескунова по статье об иноагентах
Тимирязевский суд Москвы оштрафовал актера Семена Трескунова
Штраф в 40 000 руб. был вынесен по ч. 1 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента).
Актера внесли в реестр иноагентов Минюста 15 марта этого года. По версии ведомства, Трескунов выступал против спецоперации России на Украине, распространял фейки о российской власти.
Сейчас Трескунов проживает за рубежом. В России он известен по ролям в фильме «Хороший мальчик», сериалах «Ивановы-Ивановы», «Зеленый фургон» и др.
Статус иностранного агента существует в России с 2012 г. Признавать иноагентами СМИ начали в конце 2017 г., физлиц – в конце 2020 г. Среди ограничений, которые несет этот статус, – лишение возможности получать финансовую и имущественную поддержку от государства, в том числе для осуществления творческой деятельности, а также запрет на рекламу.