Минтруд: более 1 млн граждан воспользуются маткапиталом в 2025 году
Ожидается, что средствами материнского капитала воспользуются более 1 млн граждан в 2025 г. Об этом заявил министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.
«Мы рассчитываем, что средствами материнского капитала воспользуются более 1 млн граждан», – уточнил Котяков (цитата по «РИА Новости»).
Он добавил, что маткапитал ежегодно индексируется 1 февраля на величину фактической инфляции за прошлый год.
Согласно проекту федерального закона «О бюджете Фонда пенсионного и социального страхования РФ на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», маткапитал проиндексируют с 1 февраля 2025 г. на 7,3%. На первого ребенка сумма составит 676 000 руб., на второго – 893 000 руб. В проекте бюджета на 2025-2027 гг. власти заложили на материнский капитал около 1,7 трлн руб.
Материнский капитал – госпрограмма поддержки российских семей, срок ее действия рассчитан с 1 января 2007 г. по 31 декабря 2026 г. Изначально на получение выплаты могли претендовать женщины, родившие или усыновившие второго, третьего и последующих детей. С 2020 г. маткапитал стали также выплачивать за рождение первого ребенка. Мера поддержки действует для матерей вне зависимости от их возраста.