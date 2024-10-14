Минтруд: более 1 млн граждан воспользуются маткапиталом в 2025 году

Согласно проекту федерального закона «О бюджете Фонда пенсионного и социального страхования РФ на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», маткапитал проиндексируют с 1 февраля 2025 г. на 7,3%. На первого ребенка сумма составит 676 000 руб., на второго – 893 000 руб. В проекте бюджета на 2025-2027 гг. власти заложили на материнский капитал около 1,7 трлн руб.