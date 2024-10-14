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Минтруд: более 1 млн граждан воспользуются маткапиталом в 2025 году

Ведомости

Ожидается, что средствами материнского капитала воспользуются более 1 млн граждан в 2025 г. Об этом заявил министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

«Мы рассчитываем, что средствами материнского капитала воспользуются более 1 млн граждан», – уточнил Котяков (цитата по «РИА Новости»).

Он добавил, что маткапитал ежегодно индексируется 1 февраля на величину фактической инфляции за прошлый год.

Согласно проекту федерального закона «О бюджете Фонда пенсионного и социального страхования РФ на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», маткапитал проиндексируют с 1 февраля 2025 г. на 7,3%. На первого ребенка сумма составит 676 000 руб., на второго – 893 000 руб. В проекте бюджета на 2025-2027 гг. власти заложили на материнский капитал около 1,7 трлн руб.

Материнский капитал – госпрограмма поддержки российских семей, срок ее действия рассчитан с 1 января 2007 г. по 31 декабря 2026 г. Изначально на получение выплаты могли претендовать женщины, родившие или усыновившие второго, третьего и последующих детей. С 2020 г. маткапитал стали также выплачивать за рождение первого ребенка. Мера поддержки действует для матерей вне зависимости от их возраста.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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