Минфин: в бюджете на три года на маткапитал заложено около 1,7 трлн рублей
Власти заложили на материнский капитал около 1,7 трлн руб. в проекте бюджета на 2025-2027 гг., сообщается на сайте Минфина России.
«Около 1,7 трлн руб. будут предоставлены на материнский капитал, размер которого ежегодно индексируется на инфляцию. В том числе предусмотрена выплата остатка средств маткапитала, если он составляет не более 10 000 руб. Более 1,7 трлн руб. будет выделено на программы улучшения жилищного обеспечения семей с детьми», – говорится в сообщении.
Кроме того, на выплату единого пособия в проекте предусмотрено более 4 трлн руб. на ближайшие три года.
Материнский капитал – госпрограмма поддержки российских семей, срок ее действия рассчитан с 1 января 2007 г. по 31 декабря 2026 г. Изначально на получение выплаты могли претендовать женщины, родившие или усыновившие второго, третьего и последующих детей. С 2020 г. маткапитал стали также выплачивать за рождение первого ребенка. Мера поддержки действует для матерей вне зависимости от их возраста.
22 июля в Госдуму внесли законопроект о возможности потратить маткапитал на покупку машины. В условиях указано, что автомобиль должен быть произведен в России и использоваться для перевозки пассажиров, а в течение пяти лет его нельзя будет продать. По состоянию на 24 сентября, проект еще не рассматривался в первом чтении.