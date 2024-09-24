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Минфин: в бюджете на три года на маткапитал заложено около 1,7 трлн рублей

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Власти заложили на материнский капитал около 1,7 трлн руб. в проекте бюджета на 2025-2027 гг., сообщается на сайте Минфина России.

«Около 1,7 трлн руб. будут предоставлены на материнский капитал, размер которого ежегодно индексируется на инфляцию. В том числе предусмотрена выплата остатка средств маткапитала, если он составляет не более 10 000 руб. Более 1,7 трлн руб. будет выделено на программы улучшения жилищного обеспечения семей с детьми», – говорится в сообщении.

Кроме того, на выплату единого пособия в проекте предусмотрено более 4 трлн руб. на ближайшие три года.

Материнский капитал – госпрограмма поддержки российских семей, срок ее действия рассчитан с 1 января 2007 г. по 31 декабря 2026 г. Изначально на получение выплаты могли претендовать женщины, родившие или усыновившие второго, третьего и последующих детей. С 2020 г. маткапитал стали также выплачивать за рождение первого ребенка. Мера поддержки действует для матерей вне зависимости от их возраста.

22 июля в Госдуму внесли законопроект о возможности потратить маткапитал на покупку машины. В условиях указано, что автомобиль должен быть произведен в России и использоваться для перевозки пассажиров, а в течение пяти лет его нельзя будет продать. По состоянию на 24 сентября, проект еще не рассматривался в первом чтении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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