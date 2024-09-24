Минфин: в бюджете на три года на маткапитал заложено около 1,7 трлн рублей

22 июля в Госдуму внесли законопроект о возможности потратить маткапитал на покупку машины. В условиях указано, что автомобиль должен быть произведен в России и использоваться для перевозки пассажиров, а в течение пяти лет его нельзя будет продать. По состоянию на 24 сентября, проект еще не рассматривался в первом чтении.