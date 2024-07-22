В Госдуму внесли проект о возможности потратить маткапитал на покупку машины
Группа депутатов и сенатор от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, согласно которому разрешается потратить материнский капитал на покупку автомобиля. Документ появился в думской электронной базе.
Закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» предлагается дополнить уточнением, что материнский капитал можно будет потратить в полном объеме либо по частям на покупку новой или б/у машины.
В условиях также указано, что автомобиль должен быть произведен в России и использоваться для перевозки пассажиров. В течение пяти лет его нельзя будет продать. В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2025 г.
Сейчас потратить материнский капитал на покупку машины нельзя. Как отмечают авторы законопроекта в пояснительной записке, «автомобиль бывает жизненно необходим многодетной семье, а также семье, имеющей ребенка-инвалида». Особенно он нужен семьям, которые живут в сельской местности.
В то же время из-за санкций и ухода ряда компаний из России цены на легковушки, в том числе российского производства, выросли. Теперь многим многодетным семьям и семьям с ребенком-инвалидом «практически невозможно» купить авто самостоятельно, считают законодатели.
Уточняется, что подобные законопроекты ранее уже вносились в Госдуму, но так и не были поддержаны. При этом в некоторых регионах, включая Бурятию, Калининградскую и Ростовскую области, региональный маткапитал можно вложить в покупку машины.
Маткапитал появился в России в 2007 г. Единовременную выплату можно потратить, например, на приобретение жилья или образование детей. Кроме того, более чем в 70 субъектах РФ при рождении ребенка выплачивают дополнительный региональный материнский капитал.
В 2024 г. размер маткапитала на второго и последующих детей составляет 833 000 руб., на первого ребенка – 630 400 руб. Размер и условия получения регионального маткапитала разнятся в зависимости от субъекта РФ.