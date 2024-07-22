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В Госдуму внесли проект о возможности потратить маткапитал на покупку машины

Ведомости

Группа депутатов и сенатор от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, согласно которому разрешается потратить материнский капитал на покупку автомобиля. Документ появился в думской электронной базе.

Закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» предлагается дополнить уточнением, что материнский капитал можно будет потратить в полном объеме либо по частям на покупку новой или б/у машины.

В условиях также указано, что автомобиль должен быть произведен в России и использоваться для перевозки пассажиров. В течение пяти лет его нельзя будет продать. В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2025 г.

Сейчас потратить материнский капитал на покупку машины нельзя. Как отмечают авторы законопроекта в пояснительной записке, «автомобиль бывает жизненно необходим многодетной семье, а также семье, имеющей ребенка-инвалида». Особенно он нужен семьям, которые живут в сельской местности.

В то же время из-за санкций и ухода ряда компаний из России цены на легковушки, в том числе российского производства, выросли. Теперь многим многодетным семьям и семьям с ребенком-инвалидом «практически невозможно» купить авто самостоятельно, считают законодатели.

Уточняется, что подобные законопроекты ранее уже вносились в Госдуму, но так и не были поддержаны. При этом в некоторых регионах, включая Бурятию, Калининградскую и Ростовскую области, региональный маткапитал можно вложить в покупку машины.

Маткапитал появился в России в 2007 г. Единовременную выплату можно потратить, например, на приобретение жилья или образование детей. Кроме того, более чем в 70 субъектах РФ при рождении ребенка выплачивают дополнительный региональный материнский капитал.

В 2024 г. размер маткапитала на второго и последующих детей составляет 833 000 руб., на первого ребенка – 630 400 руб. Размер и условия получения регионального маткапитала разнятся в зависимости от субъекта РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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