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Госдума в первом чтении приняла законопроект о легализации белых хакеров

Ведомости

Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект, который предусматривает легализацию белых хакеров в России. Это следует из статуса проекта на сайте думской базы.

В пояснительной записке указывается, что после принятия законопроекта пользователю могут предоставить право изучать, исследовать или испытывать функционирование программы для электронно-вычислительных машин (ЭВМ) или базы данных. Мера направлена на выявление недостатков и безопасное использование программ.

«Принятие законопроекта позволит проводить анализ уязвимостей в любой форме, без разрешения правообладателей соответствующей программы, в том числе правообладателей инфраструктурных и заимствованных компонентов», – говорится в пояснительной записке.

Минцифры с июля 2022 г. прорабатывает возможность ввести понятие Bug Bounty (поиск уязвимостей волонтерами за вознаграждение) в правовое поле, чтобы легитимизировать работу белых хакеров, в том числе в госсистемах.

В августе «Ведомости» писали, что Совет Федерации, ФСБ, МВД и компании, занимающиеся информационной безопасностью, обсуждают возможность создания реестра белых хакеров и их сертификацию. Вопрос прорабатывается в рамках законопроекта о белых хакерах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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