Госдума в первом чтении приняла законопроект о легализации белых хакеров

В пояснительной записке указывается, что после принятия законопроекта пользователю могут предоставить право изучать, исследовать или испытывать функционирование программы для электронно-вычислительных машин (ЭВМ) или базы данных. Мера направлена на выявление недостатков и безопасное использование программ.