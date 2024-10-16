Госдума в первом чтении приняла законопроект о легализации белых хакеров
Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект, который предусматривает легализацию белых хакеров в России. Это следует из статуса проекта на сайте думской базы.
В пояснительной записке указывается, что после принятия законопроекта пользователю могут предоставить право изучать, исследовать или испытывать функционирование программы для электронно-вычислительных машин (ЭВМ) или базы данных. Мера направлена на выявление недостатков и безопасное использование программ.
«Принятие законопроекта позволит проводить анализ уязвимостей в любой форме, без разрешения правообладателей соответствующей программы, в том числе правообладателей инфраструктурных и заимствованных компонентов», – говорится в пояснительной записке.
Минцифры с июля 2022 г. прорабатывает возможность ввести понятие Bug Bounty (поиск уязвимостей волонтерами за вознаграждение) в правовое поле, чтобы легитимизировать работу белых хакеров, в том числе в госсистемах.
В августе «Ведомости» писали, что Совет Федерации, ФСБ, МВД и компании, занимающиеся информационной безопасностью, обсуждают возможность создания реестра белых хакеров и их сертификацию. Вопрос прорабатывается в рамках законопроекта о белых хакерах.