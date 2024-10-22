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В Узбекистане ввели уголовное наказание за применение физической силы к детям

Ведомости

Президент Узбекистана 21 октября подписал поправки в законодательство об усилении мер защиты от семейного (бытового) насилия, следует из национальной базы данных законодательства республики Узбекистан.

«Согласно закону будут внесены изменения в Уголовный кодекс и Кодекс об административной ответственности, предусматривающие ответственность за семейное (бытовое) насилие в отношении детей», – говорится в сообщении.

В статьи 59-2 (семейное насилие) кодекса об административной ответственности и 126-1 (семейное насилие) Уголовного кодекса страны теперь будет включена норма, согласно которой за совершение бытового насилия в отношении ребенка будет назначена ответственность.

Кроме того, заявление о бытовом насилии можно подать теперь только на стадии судебного разбирательства. Ранее это было возможно сделать в процессе дознания или предварительного следствия.

«Почему это необходимо? В результате примирения пары до суда обвиняемая сторона не чувствует неотвратимости наказания и в течение года вновь совершает насилие», – заявила сенатор Малика Кадирханова.

29 сентября «Ведомости» писали об избиении русскоязычного ребенка узбекской учительницей. Педагога школы №188 Озоду Равшанову рассердила просьба ученика вести урок русского языка на русском языке. Преподавателя оштрафовали на $534 (6,8 млн сом, чуть больше 50 000 руб.).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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