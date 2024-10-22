В Узбекистане ввели уголовное наказание за применение физической силы к детям
Президент Узбекистана 21 октября подписал поправки в законодательство об усилении мер защиты от семейного (бытового) насилия, следует из национальной базы данных законодательства республики Узбекистан.
«Согласно закону будут внесены изменения в Уголовный кодекс и Кодекс об административной ответственности, предусматривающие ответственность за семейное (бытовое) насилие в отношении детей», – говорится в сообщении.
В статьи 59-2 (семейное насилие) кодекса об административной ответственности и 126-1 (семейное насилие) Уголовного кодекса страны теперь будет включена норма, согласно которой за совершение бытового насилия в отношении ребенка будет назначена ответственность.
Кроме того, заявление о бытовом насилии можно подать теперь только на стадии судебного разбирательства. Ранее это было возможно сделать в процессе дознания или предварительного следствия.
«Почему это необходимо? В результате примирения пары до суда обвиняемая сторона не чувствует неотвратимости наказания и в течение года вновь совершает насилие», – заявила сенатор Малика Кадирханова.
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