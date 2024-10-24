Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Дуров дал совет желающим создать «что-то грандиозное»

Ведомости

Тем, кто мечтает создать нечто великое, следует воздержаться от алкоголя, поскольку он подавляет ясность ума и интуицию. Такой совет дал основатель соцсети «Вконтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров.

«Если бы мне пришлось дать один совет людям в возрасте от 20 до 30 лет, которые хотят создать что-то грандиозное, он звучал бы так: "Никогда не употребляйте алкоголь"», – написал он в своем англоязычном Telegram-канале. ⠀

Дуров также рассказал, что воздерживается от алкоголя почти 20 лет. Он отметил, что такие напитки затуманивают ясность ума и интуицию на несколько дней после употребления.

«Если вы хотите достичь чего-то экстраординарного, вы повысите свои шансы, сохранив здоровье своего ума и тела», – посоветовал предприниматель.

Дуров вместе со старшим братом Николаем, кандидатом физико-математических наук, в 2007 г. создал на основе студенческого форума СПбГУ аналог Facebook (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) – «Вконтакте». К 2008 г. число пользователей этой соцсети превысило 20 млн, параллельно началась ее монетизация. В январе 2014 г. Дуров продал свою долю «Вконтакте». Еще один проект предпринимателя – мессенджер Telegram, число активных пользователей которого достигло в июле 2024 г. около 950 млн. В августе 2024 г. Дуров впервые попал в рейтинг миллиардеров Bloomberg и занял 279-е место (17-е место среди россиян) с состоянием в $9,15 млрд.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных