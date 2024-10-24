Дуров дал совет желающим создать «что-то грандиозное»
Тем, кто мечтает создать нечто великое, следует воздержаться от алкоголя, поскольку он подавляет ясность ума и интуицию. Такой совет дал основатель соцсети «Вконтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров.
«Если бы мне пришлось дать один совет людям в возрасте от 20 до 30 лет, которые хотят создать что-то грандиозное, он звучал бы так: "Никогда не употребляйте алкоголь"», – написал он в своем англоязычном Telegram-канале. ⠀
Дуров также рассказал, что воздерживается от алкоголя почти 20 лет. Он отметил, что такие напитки затуманивают ясность ума и интуицию на несколько дней после употребления.
«Если вы хотите достичь чего-то экстраординарного, вы повысите свои шансы, сохранив здоровье своего ума и тела», – посоветовал предприниматель.
Дуров вместе со старшим братом Николаем, кандидатом физико-математических наук, в 2007 г. создал на основе студенческого форума СПбГУ аналог Facebook