Дуров дал совет желающим создать «что-то грандиозное»

Дуров вместе со старшим братом Николаем, кандидатом физико-математических наук, в 2007 г. создал на основе студенческого форума СПбГУ аналог Facebook (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) – «Вконтакте». К 2008 г. число пользователей этой соцсети превысило 20 млн, параллельно началась ее монетизация. В январе 2014 г. Дуров продал свою долю «Вконтакте». Еще один проект предпринимателя – мессенджер Telegram, число активных пользователей которого достигло в июле 2024 г. около 950 млн. В августе 2024 г. Дуров впервые попал в рейтинг миллиардеров Bloomberg и занял 279-е место (17-е место среди россиян) с состоянием в $9,15 млрд.