Три человека погибли после жесткой посадки вертолета Ми-2 в Кировской области

31 августа вертолет Ми-8Т потерпел крушение во время перелета с площадки в районе вулкана Вачкажец на площадку Николаевка. На борту судна находились 22 человека. Все они погибли. Среди жертв крушения были финансовый директор Российского футбольного союза (РФС) Арсений Замятин и его супруга Полина.