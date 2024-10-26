Три человека погибли после жесткой посадки вертолета Ми-2 в Кировской области

Три человека погибли после жесткой посадки вертолета Ми-2 в Кировской областиВсего на борту было четыре человека, сообщили в МЧС
Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Даровском районе Кировской области, три человека погибли. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.
Ведомству поступило сообщение о жесткой посадке вертолета в лесу у деревни Белеенки. Предварительно, на борту воздушного судна находились четыре человека. К месту происшествия отправились спасатели МЧС.
«Спасатели МЧС России обнаружили тела троих погибших», – говорится в сообщении.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).