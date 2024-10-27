Readovka сообщила о несчастном случае с главой медиахолдинга Костылевым

Несчастный случай произошел с Костылевым во время его рабочего визита в Смоленскую область, говорится в сообщении. В редакции не уточнили подробности, но Telegram-канал Baza и ряд других сообщали об аварии. По их данным, глава медиахолдинга вечером 26 октября разбился на мотоцикле в деревне Рухань и после ДТП находится в крайне тяжелом состоянии.