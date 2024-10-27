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Readovka сообщила о несчастном случае с главой медиахолдинга Костылевым

Ведомости

С главой медиахолдинга Readovka Алексеем Костылевым произошел несчастный случай, его готовят к транспортировке в Москву, сообщает Telegram-канал издания.

Несчастный случай произошел с Костылевым во время его рабочего визита в Смоленскую область, говорится в сообщении. В редакции не уточнили подробности, но Telegram-канал Baza и ряд других сообщали об аварии. По их данным, глава медиахолдинга вечером 26 октября разбился на мотоцикле в деревне Рухань и после ДТП находится в крайне тяжелом состоянии.

«Ночью была проведена операция, и врачам удалось стабилизировать его состояние. Сейчас главу медиахолдинга Readovka готовят к транспортировке в Москву, где он продолжит восстановление под наблюдением врачей», – сообщила Readovka.

Редакция попросила читателей «не вестись на спекуляции и провокации». Там пообещали сообщать всю информацию о главе медиахолдинга на ресурсах издания.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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