Readovka сообщила о несчастном случае с главой медиахолдинга Костылевым
С главой медиахолдинга Readovka Алексеем Костылевым произошел несчастный случай, его готовят к транспортировке в Москву, сообщает Telegram-канал издания.
Несчастный случай произошел с Костылевым во время его рабочего визита в Смоленскую область, говорится в сообщении. В редакции не уточнили подробности, но Telegram-канал Baza и ряд других сообщали об аварии. По их данным, глава медиахолдинга вечером 26 октября разбился на мотоцикле в деревне Рухань и после ДТП находится в крайне тяжелом состоянии.
«Ночью была проведена операция, и врачам удалось стабилизировать его состояние. Сейчас главу медиахолдинга Readovka готовят к транспортировке в Москву, где он продолжит восстановление под наблюдением врачей», – сообщила Readovka.
Редакция попросила читателей «не вестись на спекуляции и провокации». Там пообещали сообщать всю информацию о главе медиахолдинга на ресурсах издания.