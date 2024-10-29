Дума приняла закон об ужесточении наказания за отказ брать на работу инвалидов

В соответствии с госпрограммой «Доступная среда» занятость инвалидов трудоспособного возраста к 2020 г. должна была достичь 40%, а к 2025 г. – более 51%. Но сейчас, по данным Министерства труда и соцзащиты, из них работают чуть более 25%, отмечается в пояснительной записке. Авторы инициативы полагают, что на ситуацию влияет уклонение работодателей от трудоустройства данной категории граждан. В связи с этим депутаты предложили внести изменения в ст. 5.42 Кодекса об административных правонарушениях.