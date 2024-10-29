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Дума приняла закон об ужесточении наказания за отказ брать на работу инвалидов

Ведомости

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, ужесточающий наказание для работодателей, которые не создают рабочие места для инвалидов в пределах квоты и отказывают им в трудоустройстве. Документ опубликован на сайте думской электронной базы.

Инициатива была представлена депутатами от КПРФ, среди них – первый замглавы комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев.

В соответствии с госпрограммой «Доступная среда» занятость инвалидов трудоспособного возраста к 2020 г. должна была достичь 40%, а к 2025 г. – более 51%. Но сейчас, по данным Министерства труда и соцзащиты, из них работают чуть более 25%, отмечается в пояснительной записке. Авторы инициативы полагают, что на ситуацию влияет уклонение работодателей от трудоустройства данной категории граждан. В связи с этим депутаты предложили внести изменения в ст. 5.42 Кодекса об административных правонарушениях.

Поправки увеличивают штрафы для работодателей за неисполнение обязанностей по созданию или выделению рабочих мест для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой, а также за отказ в приеме их на работу в пределах квоты.

Для должностных лиц штраф будет от 20 000 до 30 000 руб., сейчас он составляет 5000–10 000 руб. Кроме того, введен штраф для индивидуальных предпринимателей (от 30 000 до 50 000 руб.) и для юридических лиц (от 50 000 до 100 000 руб.).

В сентябре правительство России утвердило концепцию повышения уровня занятости инвалидов до 2030 г. Особое внимание и индивидуальный подход обеспечат участникам спецоперации с ограниченными возможностями. Согласно концепции, уровень трудоустройства инвалидов, обратившихся в службу занятости, вырастет до 75%, выпускников вузов с инвалидностью – до 60%. Также планируется, что к 2030 г. во всех регионах заработает система оказания услуг по социальной занятости и сопровождаемой трудовой деятельности инвалидов.

В проекте концепции, выдержки из которой были опубликованы РБК 1 июля, упоминалось, что численность инвалидов в трудоспособном возрасте в России в 2023 г. составила 4,2 млн человек. Трудоустроены только 28% из них – 1,2 млн человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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