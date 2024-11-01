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В Кремле поддержали намерение АНО «Диалог» судиться с ФБР

Ведомости

Кремль поддерживает любые попытки в судебном порядке отстаивать свои права. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя планы АНО «Диалог» судиться с властями Соединенных Штатов и Федеральным бюро расследований (ФБР).

«И те наши организации, и СМИ, и государственные, и негосударственные, которые это делают, конечно, мы приветствуем это. Свои права надо отстаивать всеми законными средствами», – сказал он.

Песков предположил, что в таких случаях американские суды «моментально начнут терять свою сбалансированность и справедливость». Он добавил, что больших надежд на действительно непредвзятое рассмотрение подобных дел в судах США нет.

4 сентября ФБР, министерство юстиции и министерство финансов США обвинили «Диалог» в распространении фейков. На основании этого решения на организацию и ее гендиректора Владимира Табака наложены санкции США. «Диалог» категорически отверг обвинения и намерен отстаивать свою честь в американском суде. В конце октября организация также попала под санкции со стороны Великобритании.

31 октября «Диалог» на фоне обвинений со стороны ФБР анонсировал создание Международной фактчекинговой организации. Ее цель – совместно с дружественными странами и другими объединениями создавать сервисы для опровержения фейковой информации. В АНО также изучили материалы Бюро расследований и доказали, что они основаны на фейках.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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