В Кремле поддержали намерение АНО «Диалог» судиться с ФБР
Кремль поддерживает любые попытки в судебном порядке отстаивать свои права. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя планы АНО «Диалог» судиться с властями Соединенных Штатов и Федеральным бюро расследований (ФБР).
«И те наши организации, и СМИ, и государственные, и негосударственные, которые это делают, конечно, мы приветствуем это. Свои права надо отстаивать всеми законными средствами», – сказал он.
Песков предположил, что в таких случаях американские суды «моментально начнут терять свою сбалансированность и справедливость». Он добавил, что больших надежд на действительно непредвзятое рассмотрение подобных дел в судах США нет.
4 сентября ФБР, министерство юстиции и министерство финансов США обвинили «Диалог» в распространении фейков. На основании этого решения на организацию и ее гендиректора Владимира Табака наложены санкции США. «Диалог» категорически отверг обвинения и намерен отстаивать свою честь в американском суде. В конце октября организация также попала под санкции со стороны Великобритании.
31 октября «Диалог» на фоне обвинений со стороны ФБР анонсировал создание Международной фактчекинговой организации. Ее цель – совместно с дружественными странами и другими объединениями создавать сервисы для опровержения фейковой информации. В АНО также изучили материалы Бюро расследований и доказали, что они основаны на фейках.