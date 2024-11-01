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2,2 млрд ценных бумаг коррупционеров перешли в доход России с начала года

Ведомости

С начала 2024 г. в доход России перешли 2,2 млрд ценных бумаг коррупционеров. Органы межрегионального управления ФССП обратили более 460 объектов движимого и недвижимого имущества, рассказал в интервью ТАСС главный судебный пристав России Дмитрий Аристов.

За девять месяцев 2024 г. в структурных подразделениях ГМУ ФССП России на исполнении находилось более 1 млн исполнительных производств, рассказал Аристов, добавив, что сотрудники ведомства взыскали более 251 млрд руб., включая свыше 116 млрд руб. налоговых платежей. Также главный пристав сообщил, что с начала текущего года общая сумма взысканных приставами долгов достигла почти 845 млрд руб. В бюджет государства было взыскано более 322 млрд руб., в пользу физических лиц – около 145 млрд руб., юридических – 388 млрд. По итогам 2024 г., общая взысканная сумма долгов может преодолеть 1 трлн руб., подчеркнул Аристов.

31 октября Конституционный суд разрешил бороться с коррупцией бессрочно. Суд постановил, что нормы Гражданского кодекса (ГК) не соответствуют Конституции в той части, в которой позволяют ограничивать Генпрокуратуру по срокам в исках об изъятии в доход государства собственности коррупционеров. Особый акцент был сделан на том, что вывод о неприменении сроков давности «не распространяется на решение вопроса о применимости или неприменимости исковой давности к иным искам прокуроров, направленным на передачу имущества публично-правовым образованиям или признание их права на имущество, в том числе основанным на нарушении порядка приватизации».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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