2,2 млрд ценных бумаг коррупционеров перешли в доход России с начала года
С начала 2024 г. в доход России перешли 2,2 млрд ценных бумаг коррупционеров. Органы межрегионального управления ФССП обратили более 460 объектов движимого и недвижимого имущества, рассказал в интервью ТАСС главный судебный пристав России Дмитрий Аристов.
За девять месяцев 2024 г. в структурных подразделениях ГМУ ФССП России на исполнении находилось более 1 млн исполнительных производств, рассказал Аристов, добавив, что сотрудники ведомства взыскали более 251 млрд руб., включая свыше 116 млрд руб. налоговых платежей. Также главный пристав сообщил, что с начала текущего года общая сумма взысканных приставами долгов достигла почти 845 млрд руб. В бюджет государства было взыскано более 322 млрд руб., в пользу физических лиц – около 145 млрд руб., юридических – 388 млрд. По итогам 2024 г., общая взысканная сумма долгов может преодолеть 1 трлн руб., подчеркнул Аристов.
31 октября Конституционный суд разрешил бороться с коррупцией бессрочно. Суд постановил, что нормы Гражданского кодекса (ГК) не соответствуют Конституции в той части, в которой позволяют ограничивать Генпрокуратуру по срокам в исках об изъятии в доход государства собственности коррупционеров. Особый акцент был сделан на том, что вывод о неприменении сроков давности «не распространяется на решение вопроса о применимости или неприменимости исковой давности к иным искам прокуроров, направленным на передачу имущества публично-правовым образованиям или признание их права на имущество, в том числе основанным на нарушении порядка приватизации».