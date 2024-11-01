2,2 млрд ценных бумаг коррупционеров перешли в доход России с начала года

31 октября Конституционный суд разрешил бороться с коррупцией бессрочно. Суд постановил, что нормы Гражданского кодекса (ГК) не соответствуют Конституции в той части, в которой позволяют ограничивать Генпрокуратуру по срокам в исках об изъятии в доход государства собственности коррупционеров. Особый акцент был сделан на том, что вывод о неприменении сроков давности «не распространяется на решение вопроса о применимости или неприменимости исковой давности к иным искам прокуроров, направленным на передачу имущества публично-правовым образованиям или признание их права на имущество, в том числе основанным на нарушении порядка приватизации».