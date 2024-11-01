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Котяков: максимальное пособие по уходу за детьми вырастет до 97 000 рублей

Ведомости

Максимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет может достичь почти 97 000 руб. в 2027 г., сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

«Продолжится также увеличение максимальной суммы пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет. Так, в следующем году рекордная выплата составит почти 69 000 руб. в месяц, в 2026 – 83 000 руб., в 2027 г. – 97 000 руб.», – сказал Котяков во время заседания программной комиссии партии «Единая Россия» (цитата по агентству «Прайм»).

Он отметил, что с этого года согласно указу президента России Владимира Путина был введен единый статус многодетной семьи для равноправного назначения мер социальной поддержки этой категории россиян во всех регионах страны. В 39 регионах меры поддержки назначают без учета критериев нуждаемости.

29 октября «Ведомости» писали, что с 1 января 2025 г. минимальный размер оплаты труда будет поднят до 22 440 руб. в месяц.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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