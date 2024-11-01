Котяков: максимальное пособие по уходу за детьми вырастет до 97 000 рублей
Максимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет может достичь почти 97 000 руб. в 2027 г., сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
«Продолжится также увеличение максимальной суммы пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет. Так, в следующем году рекордная выплата составит почти 69 000 руб. в месяц, в 2026 – 83 000 руб., в 2027 г. – 97 000 руб.», – сказал Котяков во время заседания программной комиссии партии «Единая Россия» (цитата по агентству «Прайм»).
Он отметил, что с этого года согласно указу президента России Владимира Путина был введен единый статус многодетной семьи для равноправного назначения мер социальной поддержки этой категории россиян во всех регионах страны. В 39 регионах меры поддержки назначают без учета критериев нуждаемости.
29 октября «Ведомости» писали, что с 1 января 2025 г. минимальный размер оплаты труда будет поднят до 22 440 руб. в месяц.