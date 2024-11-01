Котяков: максимальное пособие по уходу за детьми вырастет до 97 000 рублей

«Продолжится также увеличение максимальной суммы пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет. Так, в следующем году рекордная выплата составит почти 69 000 руб. в месяц, в 2026 – 83 000 руб., в 2027 г. – 97 000 руб.», – сказал Котяков во время заседания программной комиссии партии «Единая Россия» (цитата по агентству «Прайм»).