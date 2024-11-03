Минздрав предложил изменить порядок формирования больничного
Минздрав России предложил обязать врачей передавать врачебной комиссии медицинскую документацию о пациенте, если больничный оформлялся четыре раза за полгода. Об этом сообщили в пресс-службе министерства, передает ТАСС.
Передача таких данных позволит выявлять сотрудников с симптомами заболевания на ранней стадии и возвращать их к профессиональной деятельности, отметили в Минздраве. Передавать документацию врачебной комиссии не планируется в случаях, когда больничный оформлялся в связи с уходом за больным членом семьи, медицинской реабилитации, а также при получении медпомощи при социально значимых заболеваниях и заболеваниях, требующих заместительной почечной терапии.
За последние три года наибольшее количество больничных листов было оформлено в первый год пандемии, в 2020 г., – 60 млн. В 2022 г. их было 56,5 млн, в 2023 г. – 49,7 млн, сообщал «Ведомостям» представитель пресс-службы Социального фонда России.
Больничный лист выписывают на срок до 15 календарных дней. Сумма выплат зависит от страхового стажа и заработка за два предыдущих года. Если страховой стаж менее полугода, то размер больничного будет не выше уровня минимального прожиточного минимума (МРОТ; в 2024 г. – 19 242 руб.), менее пяти лет – 60% заработка, от пяти до восьми лет – 80% заработка. Если страховой стаж больше восьми лет, оплатят 100% от заработка. Первые три дня больничного или травмы оплачивает работодатель, остальные – СФР.