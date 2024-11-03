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Минздрав предложил изменить порядок формирования больничного

Ведомости

Минздрав России предложил обязать врачей передавать врачебной комиссии медицинскую документацию о пациенте, если больничный оформлялся четыре раза за полгода. Об этом сообщили в пресс-службе министерства, передает ТАСС.

Передача таких данных позволит выявлять сотрудников с симптомами заболевания на ранней стадии и возвращать их к профессиональной деятельности, отметили в Минздраве. Передавать документацию врачебной комиссии не планируется в случаях, когда больничный оформлялся в связи с уходом за больным членом семьи, медицинской реабилитации, а также при получении медпомощи при социально значимых заболеваниях и заболеваниях, требующих заместительной почечной терапии.

За последние три года наибольшее количество больничных листов было оформлено в первый год пандемии, в 2020 г., – 60 млн. В 2022 г. их было 56,5 млн, в 2023 г. – 49,7 млн, сообщал «Ведомостям» представитель пресс-службы Социального фонда России.

Больничный лист выписывают на срок до 15 календарных дней. Сумма выплат зависит от страхового стажа и заработка за два предыдущих года. Если страховой стаж менее полугода, то размер больничного будет не выше уровня минимального прожиточного минимума (МРОТ; в 2024 г. – 19 242 руб.), менее пяти лет – 60% заработка, от пяти до восьми лет – 80% заработка. Если страховой стаж больше восьми лет, оплатят 100% от заработка. Первые три дня больничного или травмы оплачивает работодатель, остальные – СФР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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