Минздрав предложил изменить порядок формирования больничного

Больничный лист выписывают на срок до 15 календарных дней. Сумма выплат зависит от страхового стажа и заработка за два предыдущих года. Если страховой стаж менее полугода, то размер больничного будет не выше уровня минимального прожиточного минимума (МРОТ; в 2024 г. – 19 242 руб.), менее пяти лет – 60% заработка, от пяти до восьми лет – 80% заработка. Если страховой стаж больше восьми лет, оплатят 100% от заработка. Первые три дня больничного или травмы оплачивает работодатель, остальные – СФР.