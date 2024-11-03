Вильфанд: на следующей неделе снег накроет 85% территории России
С 5 ноября покрытая снегом территория в России увеличится до 85%, затем снега вновь станет меньше, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«В ближайшие дни территория, покрытая снегом, существенно увеличится. С 5 числа вся северная половина, весь Северо-Западный федеральный округ, практически весь Дальний Восток, Центральный федеральный округ, а также большая часть Приволжского федерального округа – все будет в снегу, [что составит] 85% как минимум», – сказал он.
Снежный покров будет временным, это нормально для периода предзимья, добавил Вильфанд.
Небольшой снегопад ожидается 3 ноября в Москве, рассказал также в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Температура воздуха в столице составит 0…+2 градуса, по области -1…+3. Снег в Москве пройдет и на следующий день. На этой неделе столичный дептранс предупредил москвичей о гололедице и рекомендовал автомобилистам пересесть на общественный транспорт.
Климатическая зима в Москве наступит в начале декабря, на 20 суток позже положенного, сообщил ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.