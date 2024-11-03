Вильфанд: на следующей неделе снег накроет 85% территории России

Небольшой снегопад ожидается 3 ноября в Москве, рассказал также в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Температура воздуха в столице составит 0…+2 градуса, по области -1…+3. Снег в Москве пройдет и на следующий день. На этой неделе столичный дептранс предупредил москвичей о гололедице и рекомендовал автомобилистам пересесть на общественный транспорт.