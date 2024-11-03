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Вильфанд: на следующей неделе снег накроет 85% территории России

Ведомости

С 5 ноября покрытая снегом территория в России увеличится до 85%, затем снега вновь станет меньше, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В ближайшие дни территория, покрытая снегом, существенно увеличится. С 5 числа вся северная половина, весь Северо-Западный федеральный округ, практически весь Дальний Восток, Центральный федеральный округ, а также большая часть Приволжского федерального округа – все будет в снегу, [что составит] 85% как минимум», – сказал он.

Снежный покров будет временным, это нормально для периода предзимья, добавил Вильфанд.

Небольшой снегопад ожидается 3 ноября в Москве, рассказал также в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Температура воздуха в столице составит 0…+2 градуса, по области -1…+3. Снег в Москве пройдет и на следующий день. На этой неделе столичный дептранс предупредил москвичей о гололедице и рекомендовал автомобилистам пересесть на общественный транспорт.

Климатическая зима в Москве наступит в начале декабря, на 20 суток позже положенного, сообщил ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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