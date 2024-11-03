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Путин присудил руководству выставки «Россия» премию за вклад в укрепление нации

Ведомости

Президентская премия за вклад в укрепление единства российской нации 2024 г. присуждена генеральному директору выставки «Россия» Наталье Виртуозовой, заместителю директора по выставочной деятельности выставки Павлу Дорошенко и заместителю начальника Управления президента РФ по общественным проектам Алексею Жаричу. Указ об этом 3 ноября подписал президент РФ Владимир Путин.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Путин своим указом также присвоил Виртуозовой, Дорошенко и Жаричу почетное звание лауреата Премии президента РФ за вклад в укрепление единства российской нации.

Глава государства в июле подписал распоряжение о создании Национального центра «Россия». Это произошло по завершении одноименной выставки на ВДНХ, проходившей с 4 ноября 2023 г. по 8 июля 2024 г. Ее посетили 18 млн человек. Мероприятие включало культурную, деловую и образовательную программы. На выставке были представлены экспозиции всех 89 субъектов РФ, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.

6 июля первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко сообщил, что выставка «Россия» вошла в топ-10 самых посещаемых мест мира.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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