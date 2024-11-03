Путин присудил руководству выставки «Россия» премию за вклад в укрепление нации

Глава государства в июле подписал распоряжение о создании Национального центра «Россия». Это произошло по завершении одноименной выставки на ВДНХ, проходившей с 4 ноября 2023 г. по 8 июля 2024 г. Ее посетили 18 млн человек. Мероприятие включало культурную, деловую и образовательную программы. На выставке были представлены экспозиции всех 89 субъектов РФ, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.