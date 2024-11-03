Путин присудил руководству выставки «Россия» премию за вклад в укрепление нации
Президентская премия за вклад в укрепление единства российской нации 2024 г. присуждена генеральному директору выставки «Россия» Наталье Виртуозовой, заместителю директора по выставочной деятельности выставки Павлу Дорошенко и заместителю начальника Управления президента РФ по общественным проектам Алексею Жаричу. Указ об этом 3 ноября подписал президент РФ Владимир Путин.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Путин своим указом также присвоил Виртуозовой, Дорошенко и Жаричу почетное звание лауреата Премии президента РФ за вклад в укрепление единства российской нации.
Глава государства в июле подписал распоряжение о создании Национального центра «Россия». Это произошло по завершении одноименной выставки на ВДНХ, проходившей с 4 ноября 2023 г. по 8 июля 2024 г. Ее посетили 18 млн человек. Мероприятие включало культурную, деловую и образовательную программы. На выставке были представлены экспозиции всех 89 субъектов РФ, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.
6 июля первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко сообщил, что выставка «Россия» вошла в топ-10 самых посещаемых мест мира.