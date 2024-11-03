Москвичей предупредили о сильном снегопаде и метелях

4 ноября на Центральную Россию, Черноземье и Поволжье обрушится снежная буря, рассказал также ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его данным, на базовой московской метеостанции ВДНХ впервые в сезоне был сформирован снежный покров высотой 1 см. Больше снега станет на следующий день, высота покрова в столице подрастет до 4-7 см, в Подмосковье – от 3 до 8 см. Видимость будет ухудшаться, а порывы ветра станут достигать штормовых 17 м/с, предупредил Тишковец.