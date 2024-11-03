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Москвичей предупредили о сильном снегопаде и метелях

Ведомости

С вечера 3 ноября и до утра понедельника, 4 ноября, в Москве местами может пойти сильный снег, в отдельных районах ожидается метель, предупредили в Главном управлении МЧС по столице со ссылкой на прогноз синоптиков Росгидромета. 

Неблагоприятная погода ожидается в период с 21:00 3 ноября до 9:00 следующего дня. Помимо снегопада возможно усиление ветра порывами 12–14 м/с, а на дорогах будет гололедица.

В МЧС рекомендовали автомобилистам значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущего транспорта, парковать автомобиль вдали от деревьев, а пешеходам – обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.

4 ноября на Центральную Россию, Черноземье и Поволжье обрушится снежная буря, рассказал также ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его данным, на базовой московской метеостанции ВДНХ впервые в сезоне был сформирован снежный покров высотой 1 см. Больше снега станет на следующий день, высота покрова в столице подрастет до 4-7 см, в Подмосковье – от 3 до 8 см. Видимость будет ухудшаться, а порывы ветра станут достигать штормовых 17 м/с, предупредил Тишковец.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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