Число жертв наводнений в Испании выросло до 223 человек
В Испании число погибших в результате наводнений выросло до 223 человек, большинство жертв обнаружено в автономном сообществе Валенсия. Об этом в соцсети X сообщил министр транспорта страны Оскар Пуэнте.
«Погибших 223. 215 в Валенсии», – написал министр.
Еще семь жертв были найдены в автономном сообществе Кастилия-Ла-Манча, в Андалусии – один человек. Пока остаются неопознанными 48 тел. Министр добавил, что число пропавших без вести достигло 78 человек.
В конце октября на юго-востоке Испании прошли сильные ливни, приведшие к мощным наводнениям в ряде регионов страны. Власти Валенсии попросили у правительства подключить армию для помощи населению после наводнений.
3 ноября короля Испании Филиппа VI и его супругу Летисию забросали грязью в Валенсии при осмотре пострадавшей от наводнения территории, писало испанское издание ABC. Один из горожан указал, что в разрушительных последствиях наводнения виноват не король, а премьер-министр Педро Санчес. Сам глава правительства подвергся удару палкой в ходе визита в Пайпорту, после чего покинул улицы города.
5 ноября Санчес заявил, что правительство Испании выделит около 10,6 млрд евро в рамках первого пакета помощи пострадавшим в результате наводнений.