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Число жертв наводнений в Испании выросло до 223 человек

Ведомости

В Испании число погибших в результате наводнений выросло до 223 человек, большинство жертв обнаружено в автономном сообществе Валенсия. Об этом в соцсети X сообщил министр транспорта страны Оскар Пуэнте.

«Погибших 223. 215 в Валенсии», – написал министр.

Еще семь жертв были найдены в автономном сообществе Кастилия-Ла-Манча, в Андалусии – один человек. Пока остаются неопознанными 48 тел. Министр добавил, что число пропавших без вести достигло 78 человек.

В конце октября на юго-востоке Испании прошли сильные ливни, приведшие к мощным наводнениям в ряде регионов страны. Власти Валенсии попросили у правительства подключить армию для помощи населению после наводнений.

3 ноября короля Испании Филиппа VI и его супругу Летисию забросали грязью в Валенсии при осмотре пострадавшей от наводнения территории, писало испанское издание ABC. Один из горожан указал, что в разрушительных последствиях наводнения виноват не король, а премьер-министр Педро Санчес. Сам глава правительства подвергся удару палкой в ходе визита в Пайпорту, после чего покинул улицы города.

5 ноября Санчес заявил, что правительство Испании выделит около 10,6 млрд евро в рамках первого пакета помощи пострадавшим в результате наводнений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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