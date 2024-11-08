Число жертв наводнений в Испании выросло до 223 человек

3 ноября короля Испании Филиппа VI и его супругу Летисию забросали грязью в Валенсии при осмотре пострадавшей от наводнения территории, писало испанское издание ABC. Один из горожан указал, что в разрушительных последствиях наводнения виноват не король, а премьер-министр Педро Санчес. Сам глава правительства подвергся удару палкой в ходе визита в Пайпорту, после чего покинул улицы города.