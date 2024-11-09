Правозащитнику из Финляндии Бекману вручили паспорт гражданина России
Общественник и журналист, доктор общественно-политических наук, уроженец Финляндии Йохан Бэкман получил российский паспорт в Карелии, сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
«Уважаемые соотечественники, я очень рад стать гражданином Российской Федерации. Для меня это огромная честь», – сказал Бэкман, поблагодарив президента России и главу Карелии Артура Парфенчикова.
В 1995–2001 гг. Бэкман работал в отделе научно-исследовательского института правовой политики при министерстве юстиции Финляндии. В 2008 г. стал доцентом кафедры социологии права в Хельсинкском университете, преподавал курсы по изучению России. С 2009 г. занимается правозащитной деятельностью в отношении россиян, ставших жертвами политических репрессий в Финляндии и Европе.
В 2014 г. Бэкмен был назначен официальным представителем Российского института стратегических исследований в Финляндии, Швеции, Норвегии и Дании.