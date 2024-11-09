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Правозащитнику из Финляндии Бекману вручили паспорт гражданина России

Ведомости

Общественник и журналист, доктор общественно-политических наук, уроженец Финляндии Йохан Бэкман получил российский паспорт в Карелии, сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Уважаемые соотечественники, я очень рад стать гражданином Российской Федерации. Для меня это огромная честь», – сказал Бэкман, поблагодарив президента России и главу Карелии Артура Парфенчикова.

Указ о принятии Бэкмана в гражданство президент России Владимир Путин подписал 21 октября.

В 1995–2001 гг. Бэкман работал в отделе научно-исследовательского института правовой политики при министерстве юстиции Финляндии. В 2008 г. стал доцентом кафедры социологии права в Хельсинкском университете, преподавал курсы по изучению России. С 2009 г. занимается правозащитной деятельностью в отношении россиян, ставших жертвами политических репрессий в Финляндии и Европе.

В 2014 г. Бэкмен был назначен официальным представителем Российского института стратегических исследований в Финляндии, Швеции, Норвегии и Дании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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