Правозащитнику из Финляндии Бекману вручили паспорт гражданина России

В 1995–2001 гг. Бэкман работал в отделе научно-исследовательского института правовой политики при министерстве юстиции Финляндии. В 2008 г. стал доцентом кафедры социологии права в Хельсинкском университете, преподавал курсы по изучению России. С 2009 г. занимается правозащитной деятельностью в отношении россиян, ставших жертвами политических репрессий в Финляндии и Европе.