Вильфанд заявил об ускоренных темпах потепления в России

7 ноября в ходе выступления на пленарной сессии XXI заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи президент России Владимир Путин коснулся темы изменения климата, также отметив, что в России потепление идет быстрее, чем в других регионах мира. Глава государства сказал, что за десять лет потепление в России произошло на плюс 0,5 градуса, в Арктике – на 0,7 градуса. При этом, по его словам, некоторые страны пытаются навязать России зеленую энергетику, в то время как сами ранее загрязняли атмосферу.