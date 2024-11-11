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Вильфанд заявил об ускоренных темпах потепления в России

Ведомости

Скорость процесса потепления в России превышает средние показатели по миру, заявил научный руководитель Гидрометцентра страны Роман Вильфанд в комментарии ТАСС.

«Когда мы говорим о глобальном потеплении, оно имеет свои пространственные и временные особенности. И в России идет процесс потепления гораздо быстрее, чем в среднем по глобусу», – сказал он.

По словам Вильфанда, средняя годовая температура в умеренных широтах Евразии, где расположена Россия, растет в 2,5 раза быстрее, чем в среднем по миру. При этом скорость процесса потепления в северных широтах увеличена в 3,5 раза.

7 ноября в ходе выступления на пленарной сессии XXI заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи президент России Владимир Путин коснулся темы изменения климата, также отметив, что в России потепление идет быстрее, чем в других регионах мира. Глава государства сказал, что за десять лет потепление в России произошло на плюс 0,5 градуса, в Арктике – на 0,7 градуса. При этом, по его словам, некоторые страны пытаются навязать России зеленую энергетику, в то время как сами ранее загрязняли атмосферу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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