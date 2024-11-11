Вильфанд заявил об ускоренных темпах потепления в России
Скорость процесса потепления в России превышает средние показатели по миру, заявил научный руководитель Гидрометцентра страны Роман Вильфанд в комментарии ТАСС.
«Когда мы говорим о глобальном потеплении, оно имеет свои пространственные и временные особенности. И в России идет процесс потепления гораздо быстрее, чем в среднем по глобусу», – сказал он.
По словам Вильфанда, средняя годовая температура в умеренных широтах Евразии, где расположена Россия, растет в 2,5 раза быстрее, чем в среднем по миру. При этом скорость процесса потепления в северных широтах увеличена в 3,5 раза.
7 ноября в ходе выступления на пленарной сессии XXI заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи президент России Владимир Путин коснулся темы изменения климата, также отметив, что в России потепление идет быстрее, чем в других регионах мира. Глава государства сказал, что за десять лет потепление в России произошло на плюс 0,5 градуса, в Арктике – на 0,7 градуса. При этом, по его словам, некоторые страны пытаются навязать России зеленую энергетику, в то время как сами ранее загрязняли атмосферу.