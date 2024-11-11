Против Заремы Мусаевой возбудили дело о дезорганизации деятельности колонии
Против супруги экс-судьи Верховного суда Чечни Заремы Мусаевой, осужденной по делу о применении насилия к сотруднику полиции, завели еще одно дело - по ч. 2 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества), передает ТАСС со ссылкой на адвоката Александра Савина.
Согласно закону, ч. 2 ст. 321 УК включает прямой умысел и цель воспрепятствования деятельности сотрудника места лишения свободы или места содержания под стражей либо мотив мести за осуществление служебной деятельности. Как сообщил адвокат Мусаевой, следователь сообщил ему о статье, по которой проходит обвиняемая, а также пригласил ознакомиться с постановлением о возбуждении уголовного дела.
«Полностью я смогу ознакомиться с материалами дела в конце следствия. Сейчас я смогу получить доступ к постановлению о возбуждении уголовного дела», – сказал Савин.
Адвокат пояснил, что процесс находится на стадии предварительного следствия. Опросы и допросы подозреваемой будут проходить с его участием. Ознакомиться с постановлением о возбуждении дела он сможет в Чечне.
4 июля 2023 г. Ахматовский районный суд Грозного приговорил Мусаеву к 5,5 года колонии общего режима по делу о применении насилия к сотруднику полиции. Изначально представлять интересы Мусаевой должен был адвокат Александр Немов. Однако после нападения на него адвокатом Мусаевой был назначен Александр Савин.
Зарема Мусаева была арестована 2 февраля 2022 г. по обвинению в применении насилия в отношении представителя власти. Ранее сообщалось, что Мусаева была доставлена из Нижнего Новгорода в Грозный на допрос как свидетель по делу о мошенничестве, которое расследует МВД Чечни. Однако позже глава Чечни Рамзан Кадыров написал в своем Telegram-канале, что Мусаева уже «заработала себе статью на реальный срок заключения», так как после ее доставки в Грозный напала на полицейского и чуть не лишила его глаза. Мусаева не признает вину.
В свою очередь 3 февраля 2022 г. Сайди Янгулбаев был лишен неприкосновенности. Кадыров, комментируя задержание Мусаевой, заявил, что эту семью «ждет место либо в тюрьме, либо под землей». После этого заявления Янгулбаев сообщил об отъезде из России. 31 января 2022 г. суд в Грозном заочно арестовал сына судьи – Ибрагима Янгулбаева по делу о публичных призывах к терроризму, его оправдании или пропаганде через СМИ или интернет (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).