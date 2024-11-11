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Против Заремы Мусаевой возбудили дело о дезорганизации деятельности колонии

Ведомости

Против супруги экс-судьи Верховного суда Чечни Заремы Мусаевой, осужденной по делу о применении насилия к сотруднику полиции, завели еще одно дело - по ч. 2 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества), передает ТАСС со ссылкой на адвоката Александра Савина.

Согласно закону, ч. 2 ст. 321 УК включает прямой умысел и цель воспрепятствования деятельности сотрудника места лишения свободы или места содержания под стражей либо мотив мести за осуществление служебной деятельности. Как сообщил адвокат Мусаевой, следователь сообщил ему о статье, по которой проходит обвиняемая, а также пригласил ознакомиться с постановлением о возбуждении уголовного дела.

«Полностью я смогу ознакомиться с материалами дела в конце следствия. Сейчас я смогу получить доступ к постановлению о возбуждении уголовного дела», – сказал Савин.

Адвокат пояснил, что процесс находится на стадии предварительного следствия. Опросы и допросы подозреваемой будут проходить с его участием. Ознакомиться с постановлением о возбуждении дела он сможет в Чечне.

4 июля 2023 г. Ахматовский районный суд Грозного приговорил Мусаеву к 5,5 года колонии общего режима по делу о применении насилия к сотруднику полиции. Изначально представлять интересы Мусаевой должен был адвокат Александр Немов. Однако после нападения на него адвокатом Мусаевой был назначен Александр Савин.

Зарема Мусаева была арестована 2 февраля 2022 г. по обвинению в применении насилия в отношении представителя власти. Ранее сообщалось, что Мусаева была доставлена из Нижнего Новгорода в Грозный на допрос как свидетель по делу о мошенничестве, которое расследует МВД Чечни. Однако позже глава Чечни Рамзан Кадыров написал в своем Telegram-канале, что Мусаева уже «заработала себе статью на реальный срок заключения», так как после ее доставки в Грозный напала на полицейского и чуть не лишила его глаза. Мусаева не признает вину.

В свою очередь 3 февраля 2022 г. Сайди Янгулбаев был лишен неприкосновенности. Кадыров, комментируя задержание Мусаевой, заявил, что эту семью «ждет место либо в тюрьме, либо под землей». После этого заявления Янгулбаев сообщил об отъезде из России. 31 января 2022 г. суд в Грозном заочно арестовал сына судьи – Ибрагима Янгулбаева по делу о публичных призывах к терроризму, его оправдании или пропаганде через СМИ или интернет (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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